Isabel Allende celebra 40 años como escritora con su novela ‘Violeta’

León, Guanajuato. En el marco de su 40 aniversario como escritora, Isabel Allende estrena simultáneamente su nueva novela “Violeta” en España, América Latina y Estados Unidos.

El lanzamiento se realizó a través de una rueda de prensa virtual donde la autora en español más leída en el mundo, con 75 millones de ejemplares vendidos en 42 idiomas, presenta la emotiva e inspiradora historia de una mujer poseedora de una pasión, una determinación y un sentido del humor inolvidables que la sostienen a lo largo de una vida turbulenta que empieza en 1920 con la llamada gripe española y que muere con la pandemia de 2020.

De mi madre hay la inspiración, ella murió poco antes del COVID-19 y mucha gente que la conocía me decía que tenía que escribir su historia; en parte, porque éramos tan unidas que yo tengo la vida entera de mi madre en cartas que ella me escribía todos los días”, compartió la escritora.

Por otra parte, la mamá de Isabel fue una mujer extraordinaria que no tuvo una vida extraordinaria porque no pudo mantenerse sola, vivió sometida primero a su padre, después a su marido y finalmente fue su hija quien pagó las cuentas.

Ella nunca tuvo esa libertad económica que yo siempre desee para ella, eso es lo que le di a Violeta, un personaje parecido a mi madre en el sentido de que es bella, interesante, fuerte, irónica, atrevida y con una gran visión respecto al futuro y a las cosas, pero no se queda en su clase social ni donde ella la educaron, en ese sentido se parece a mi madre, pero a diferencia de ella, puede ser una mujer independiente y no hay feminismo sin independencia económica”, explicó.

La vida de Violeta es mucho más que la historia de dos pandemias separadas por un siglo. En una larga carta dirigida a una persona a la que ama por encima de todas las demás, Violeta rememora devastadores desengaños amorosos y romances apasionados, momentos de pobreza y también de prosperidad, pérdidas terribles e inmensas alegrías.

No solamente el amor mueve al mundo, también el poder, la ambición, la codicia y en una orientación que a veces el amor logra corregir un poco, pero no completamente. En todas mis novelas, lo que importa son las relaciones humanas, las emociones y de todas ellas la más importante, por lo menos para las mujeres, es el amor”, agregó la autora.

Moldearán la vida de Violeta, algunos de los grandes sucesos de la historia: desde el crack del 29 a la lucha por los derechos de la mujer, pasando por el auge y la caída de tiranos de las dictaduras latinoamericanas y, en última instancia, no una, sino dos pandemias.

La novela la empecé poco antes de la pandemia, en enero del 2020, pero cuando todos nos tuvimos que quedar en casa, se me ocurrió la idea de colocar la novela entre estas dos pandemias, la de la influenza y la del COVID, me resultaba casi poética esa unión, de manera que la pandemia me sirvió para darle la escritura a la novela”.