Itia Domínguez pone toque navideño al Forum Cultural Guanajuato

León, Guanajuato. La magia de la Navidad se sintió en el Forum Cultural Guanajuato a través del concierto de la mezzosoprano Itia Domínguez y el Ensamble Sinfónico de Celaya.

Las primeras notas navideñas de los músicos anunciaban una noche nostálgica y emotiva, pues el año pasado aún no se podía disfrutar de eventos presenciales, de la convivencia con otras personas y de la interacción de artistas y público.

Antes de iniciar la presentación, los asistentes se prepararon con algunos bocadillos para ‘endulzar’ el corazón y para ‘calentar’ el alma con un café.

Abrigados para no sentir la brisa fresca de la temporada y dispuestos a disfrutar de una ‘mágica’ velada, se escucharon las primeras notas musicales con algunos tradicionales villancicos.

La también maestra de canto e integrante del Grupo de Solistas Ensamble del Instituto Nacional de Bellas Artes subió al escenario para cautivar a todos con su dulce, suave y peculiar voz con “Winter wonderland” que enseguida acaparó la atención de niños, niñas, jóvenes y adultos.

Gracias por acompañarnos en este concierto de música en vivo que nos faltaba escucharla nuevamente y hacernos sentir a nosotros los artistas la energía de nuestros compañeros y colegas en el escenario. Muchas gracias al Forum y vamos a seguir disfrutando”, fueron las primeras palabras que compartió con los asistentes.

Mientras se desplazaba por el escenario continuó con los temas “It 's beginning to look like Christmas” y “Blue Christmas”.

Es mágico como se puede sentir un mismo sentimiento bajo diferentes pulsaciones y bajo diferentes ritmos y ahora vamos a escuchar otra canción que nos da un feel más jazzístico acerca de la Navidad”, dijo para dar paso a “Santa Baby”.

“Over the rainbow” y “Never enough”, fueron las siguientes canciones de la intérprete, quien bajó por unos minutos del escenario para dar espacio a los músicos del ensamble que compartieron una de las obras tradiciones de la época: “El Cascanueces”.

Nuevamente Itia regresó a escena para cerrar la velada con “All I want for Christmas is you”, “Have yourself a merry little Christmas”, “It’s the most wonderful time of the year”, “Adeste fideles” y “A million dream”, mientras una lluvia de confeti simulaba la caída de nieve entre el público, que emocionado grabó y captó el especial momento.

