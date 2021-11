‘La cultura está en el día a día’

León, Guanajuato.- Con la firme intención de promover el arte y la cultura para que lleguen a toda la población leonesa, y apoyar al talento local, asume Mario Méndez Manrique la dirección del Instituto Cultural de León.

La designación de Mario Méndez, quien es licenciado en Historia del Arte y especialista en la generación de proyectos creativos y colaborativos en diferentes disciplinas, se dio al ser seleccionado de una terna de candidatos que Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León, presentó ante el consejo de cultura.

“Para participar en la terna me pidieron un anteproyecto, dada mi experiencia en la gestión del 2009, coincidió no sólo con la forma operativa del Instituto sino con los proyectos de desarrollo institucional, el plan de gobierno de la presidenta Ale Gutiérrez, y sobre todo estuvo homologado a los criterios y objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO, creo que ese fue el eje clave para que votaran por él y me designaran”, dijo en entrevista con AM.