La leonesa Majo Rivero labra camino en Broadway

León, Guanajuato. La leonesa Majo Rivero abre camino en Broadway, considerada la mayor referencia de teatro musical en el mundo, con su participación en “Desaparecidas”, donde con su personaje de Mijita, da voz a las mujeres que han sufrido violencia de género en su querido México.

La joven de 23 años, actualmente vive en Nueva York, ya que en el seno de una familia apasionada de las diversas expresiones artísticas, dejó León hace algunos años para estudiar Teatro Musical en el Chicago College of Performing Arts.

En este proyecto, comparte su talento con otros mexicanos, como el escritor, compositor y director regiomontano Jaime Lozano, quien le dio esta oportunidad, luego de ver su primer trabajo en Nueva York llamado “Little Duende” donde protagonizó el papel de Adelita que fue transmitido en Broadway On Demand.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Este trabajo se presentó el 28 de marzo en el Joe’s Pub es parte del Public Theater que es un teatro Off Broadway donde compartí escenario con artistas que han ganado un Premio Grammy o un Premio Tony y yo estaba súper nerviosa de compartir escenario con estas estrellas y leyendas”, comentó.

Florencia Cuenca, Sonia de los Santos, Aline Mayagoitia y Daphne Rubín-Vega, son algunas de las figuras con las que la actriz y cantante compartió su voz y talento para hacer conciencia sobre una problemática social que no solo se vive en su país de origen, sino en todo el mundo.

Majo interpreta a Miijita en el musical “Desaparecidas”.

Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas, en México se tiene el registro de 2 mil 660 (hombres y mujeres); mientras que en Guanajuato, del 1 de enero de 2018 al 31 de enero del 2022, la fiscalía General del Estado ha iniciado 4 mil 179 carpetas de investigación de mujeres desaparecidas.

¿De qué trata Desaparecidas?

Es un musical nuevo contado a través del folclore mexicano con canciones en español, con intervenciones en spanglish, que en conjunto exploran la opresión sistemática de las mujeres en la lucha para acabar con la violencia de género y el asesinato de mujeres y niñas en Ciudad Juárez.

Dirigida por Jaime Lozano comparte créditos con Florencia Cuenca, Sonia de los Santos, Aline Mayagoitia y Daphne Rubín-Vega.

La historia trata de un grupo de organizadoras locales que se reúnen para una manifestación secreta, cuando mi personaje las conoce, justo una noche anterior a su fiesta de 15 años, se ve obligada a imaginar una identidad más allá de su destino asumido por su familia”, contó.

También celebra las vidas individuales de las mujeres en México y al mismo tiempo ilumina el desafío de abrazar las costumbres culturales, pero de luchar por una autonomía en un mundo peligroso de machistas.

Da voz a mujeres

Participar en “Desaparecidas'', fue un trabajo que a Majo le costó interpretar, pues tuvo que hacer muy personal sus personaje que era muy similar a su vida en este país antes de mudarse a otro para alcanzar sus sueños.

Justo la canción que interpreté habla de ese deseo de poder escapar de la realidad y de que hay algo más de lo que está viviendo. Todos estos problemas que tiene con su familia se ven muy normales en una cultura mexicana y esto de tener tu religión más conservadora, se ve mal al decir no quiero esto o aquello y tener esa autonomía de hacer lo que uno quiere”, compartió.

Al investigar sobre las cifras de desaparecidas, de los casos de violencia, imaginó muchos otros que no han salido a la luz, o que de hacerlo, no se investiga, lo cual le generó impotencia de saber que hay mujeres que no tienen su voz y que ella tuvo la oportunidad de dárselas a través de su trabajo artístico.

La presentación de “Desaparecidas”, se realizó en Joe’s Pub es parte del Public Theater Off Broadway.

Al mismo tiempo dármela a mí porque también como mujer en México, te dicen calladita te ves más bonita y todas estas frases machistas, y fue poner mi voz en fuerte y no disculparme por eso”, señaló.

En la pasada marcha del 8 de marzo, amigas cercanas de León le compartieron videos y audios de lo que se vivió y a pesar de la distancia, fue empática y solidaria, pero ese tipo de acciones no ocurrieron en Nuevo York.

Por eso creo que es importante que se haga este show aquí, para crear conciencia, porque recibir esas imágenes fue un impacto de realidad que no había vivido, igual porque estaba muy chiquita y no estaba en México, entonces me di cuenta que necesitamos alzar nuestras voces y ser respetadas”, agregó.

Crecimiento personal y profesional con Mijita

Interpretar a Mijita en “Desaparecidas”, sumó al crecimiento personal y profesional de Majo Rivero.

Personalmente la motivó a crear un cambio en la sociedad a través de las historias que interpreta, pues el éxito no es llegar a Broadway sino contar situaciones importantes y crear conciencia.

Será en diciembre cuando se presente la obra completa.

En este caso, es poner a mujeres protagonistas que cuenten su historia y que hagan conciencia en personas, que tal vez, no lo tienen muy presente y que podamos esparcir la voz para que más gente se acerque a crear este cambio tan grande que necesitamos en el mundo”, compartió.

Artísticamente, “La oración”, fue una canción que estaba fuera de su rango vocal y que la retó a prepararse, por lo que recurrió a su maestra de canto en Chicago, quien la orientó a través de Zoom; así como de la práctica que realizó con el director Jaime Lozano, quien la ayudó a que técnicamente le agregara el feeling y la intención para que las notas salierna más naturales.

“Un día normal”, es otros de los temas que interpreta, este a lago de las talentosas Aline, Florencia y Sonia, una canción poderosa que habla de las opiniones que dan los demás sobre cómo vestir, comportarse o hablar, de ser quien la sociedad dice que tiene que ser y no como realmente se quiere: una mujer libre.

¿Qué viene para Desaparecidas?

El show se presentó el 28 de marzo, pero en el verano de este año se escribirá el libreto para que en diciembre se presente la obra completa y durante una temporada más larga en un teatro Off Broadway en Brooklyn.

Ya se que dije que Broadway no es el éxito, pero es donde la gente empieza a ver y a escuchar más y eso sería muy bueno para este proyecto”, señaló.

Apoya familia su sueño

En esta presentación, la joven artista contó con el apoyo de sus papás, quienes viajaron desde México, así como de hermana, quien llegó puntualmente desde Londres para aplaudir y apoyar su logro.

Majo Rivera, cantante, actriz y bailarina leonesa que triunfa en Nueva York.

Mi familia es mi roca y este proyecto nos unió mucho porque a ellos también les llegó este mensaje y en general todos en el teatro conectaron con cada canción y personaje. Tener a la familia abraza el corazón porque yo los veía desde el escenario aplaudiendo, sonriendo y con la bandera de México”, recordó.

Recientemente Majo Rivera, firmó con Lucille DiCampli Artist Representation, un agente reconocido en Nueva York, lo que le da la posibilidad de buscar proyectos que sumen a su trayectoria y crecimiento.

Actualmente da clases de baile en Broadway Dance Center y en audiciones para “Meen girls”.

Además, su hermana, la también cantante y bailarina, Gaby García, prepara un concierto en Londres para mediados de mayo, donde ambas unirán su voz y talento.