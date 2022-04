Por primera vez en México, se presentó el barítono británico Lawrence White en el auditorio Mateo Herrera del Forum Cultural Guanajuato con un repertorio a través del cual dejó conocer un poco de la cultura y tradición de su país. Al piano lo acompañó el mexicano Alain del Real quien destacó por su destreza en tales piezas internacionales.

Bajo la tierra y el cielo ingleses. Canciones de tierra, amor y pérdida fue el título que enmarcó este recital que, tal como lo comentó el barítono, concentró piezas que rinden homenaje a la canción popular inglesa de principios del siglo XX provenientes de compositores británicos como Ivor Gurney, Peter Warlock, Arthur Somervell, William Fenney, George Butterworth y Roger Quilter, entre otros.

Con temas como el campo y la naturaleza, la primavera se hizo presente en el programa; pero con otros tópicos como la familia, la nostalgia por amores perdidos y soldados que abandonan su casa para ir a la guerra, White trajo a León un poco de la rica tradición oral de su país a través de canciones basadas en lírica de aquella centuria.

El primer set estuvo integrado por I will go with my father a- ploughing, de Ivor Gurney; Into my hair in air that kills, de Arthur Somervell; y por My own country Ha´nacker Mill, de Peter Warlock.

Con In the woods de William Fenney, una pieza para piano solo, el joven pianista egresado del Conservatorio de las Rosas de Morelia dejó saber porqué es digno acompañante de músicos de talla internacional como Falko Hönisch, María Katzarava y James Lebens. Pero, la gran sorpresa la reservaría para el final.

Alain del Real | Foto: Cortesía del Forum Cultural Guanajuato

El barítono regresó al escenario para interpretar un segundo set antes del intermedio. Se trató de seis piezas cortas de George Butterworth y letra del poeta A.E Housman; bajo el título de Songs from a Shropshire lad, este setlist cuenta la historia de un chico de 20 años que vive amor y desamor, pero que “lucha en trincheras lejanas”.

Con la última pieza de este set, Is my team ploughing?, Lawrence White cautivó al público con sus potentes notas que evocan la nueva época de ópera inglesa de mediados del siglo pasado. Tan es así que arrancó los primeros “bravo” de la noche; y, durante el intermedio, calificativos como “impresionante” y “magnífico” se escuchaban entre los asistentes.

Luego del descanso, el amor se apoderó del escenario con temas como Love went a- riding, de Frank Bridge. Asimismo por el set A love story in five miniatures de Peter Warlock, que, como su nombre lo indica, relata la historia de un amor.

Pero fue un amor con trágico término, como era de esperarse si está basado en los poemas de Thomas Ford, Charles d’Orléans, Arthur Symons y William Shakespeare. Versos como “Y esos ojos: el amanecer, luces que engañan a la mañana; pero mis besos traen de nuevo sellos de amor, pero sellados en vano”, recuerdan que los amores también pueden ser tragedias.

Para cerrar, el inglés y el nayarita ejecutaron seis movimientos que componen To Julia, basados en poemas de Robert Herrick a los cuales Roger Quilter agrega composiciones musicales ligeras concatenadas con fluidos interludios. De nuevo, una oda al encanto femenino “Como mira Julia cuando viste sus mejillas con timidez”, reza una estrofa de The maiden blush.

Lawrence White y Alain del Real en un concierto lleno de sorpresas | Foto: Cortesía del Forum Cultural Guanajuato

Contrastando con las últimas suaves notas del maestro Alain en Cherry- Ripe, las palmas y las ovaciones estridentes inundaron cada rincón del Mateo Herrera mientras ambos artistas abandonaban el escenario, luego de agradecer a su público tales muestras de cariño.

No obstante, los aplausos exigieron a la dupla de vuelta y estos no defraudaron; sino que, por el contrario, regresaron con una “pequeña sorpresa“, anunció Lawrence White. Interpretaron And I Love Her de The Beatles.

Aunque se trató de una canción popular más contemporánea, la adaptación de Del Real fue de total agrado del público y se convirtió en la pieza más celebrada de la noche. Con ello, Lawrence y Alain se despidieron con honores.

Este concierto se llevó a cabo en colaboración con The Anglo Mexican Foundation, asociación sin fines de lucro que promueve el intercambio cultural entre México y el Reino Unido.

Alain y Lawrence sorprenden a su público

Guillermo Yépez y Gabriela Quiroz | Foto: Esmeralda Mares

Gabriela Quiroz, una de las asistentes al concierto, se dijo “sorprendida” ante la calidad de los intérpretes de la noche. Asimismo, Guillermo Yepez, su acompañante, declaró que están “muy felices” con la oferta cultural que ha tenido el Forum, pues en sus palabras “hacen los días más interesantes”.

Los amigos Benjamín Sada, Linda López, Mónica Hernández y Óscar Ramírez, coincidieron también en que fue una noche llena de sorpresas. Linda destacó como su parte favorita “la preciosa historia de amor que lo lleva hasta morir”.

Benjamín Sada, Linda López, Mónica Hernández y Óscar Ramírez | Foto: Esmeralda Mares

Por su parte, Benjamín calificó como “excelente” la actuación de Alain del Real, moción que secundaron sus acompañantes de inmediato.