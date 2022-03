Lawrence White por primera vez en México en el Auditorio Mateo Herrera

León, Guanajuato. El barítono inglés Lawrence White se presenta por primera vez en México y lo hará en el Auditorio Mateo Herrera del Forum Cultural Guanajuato.

La cita es el 2 de abril a las 7 de la noche, donde estará acompañado del pianista mexicano Alain del Real.

Lawrence White se ha presentado como solista frecuente con repertorio de oratorio estándar, así como repertorio contemporáneo de Reich, Andriessen, Birtwistle, Nono y Saariaho, entre otros.

Como colaborador de consortes vocales, ha actuado y grabado con The Sixteen, Tenebrae, Ensemble Plus Ultra, The Marian Consort, The Tallis Scholars, Ex Cathedra y Synergy Vocals.

Sus actuaciones recientes incluyen el War Requiem, de Britten con la Royal Philharmonic Orchestra; Carmina Burana, de Carl Orff, con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham; Indian Queen, de Purcell en el Festival de Música Barroca de Londres, entre otros.

Por su parte, Alain del Real, quien le acompañará al piano, es egresado del Conservatorio de las Rosas de Morelia.

Ha participado con músicos de talla internacional como Falko Hönisch, María Katzarava, James Lebens, Román Revueltas, Alan Pingarrón y Alexander Pashkov, entre otros. Fue becario y coach en el programa para pianistas del Estudio de Ópera de Bellas Artes.

Con el título “Beneath English earth and sky''. Songs of Land, Love and Loss (Bajo la tierra y el cielo ingleses. Canciones de tierra, amor y pérdida)”, White interpretará obras de compositores británicos como Ivor Gurney, Peter Warlock, Arthur Somervell, William Fenney, George Butterworth y Roger Quilter, entre otros.

Canciones inspiradas en poemas y composiciones que rinden homenaje a la canción popular inglesa de principios del siglo 20, abarcando desde la nostalgia del amor perdido como historias de jóvenes que tienen que abandonar su tierra para sumarse a la guerra, temática acorde a la dramática realidad que vivimos actualmente a nivel global.

Alain del Real acompañará al barítono con el piano.

La segunda parte del programa se centra en canciones de amor que evocan la emoción de los besos robados, donde resalta la interpretación de To Julia, de Roger Quilter (1877-1953), considerado uno de los compositores de canción inglesa más prolíficos de la época.

Este recital se realiza gracias a la alianza de largo aliento que ha sostenido por varios años el Forum Cultural Guanajuato con Anglo Arts, el departamento cultural de The Anglo Mexican Foundation, asociación sin fines de lucro que promueve el intercambio cultural entre México y el Reino Unido, a través de programas de impacto social educativos y artísticos.

La alianza ha permitido la presentación en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, de agrupaciones artísticas como la City of London Sinfonia, la Schola Cantorum de Oxford, el Theatre Re con The Nature of Forgetting o el destacado Brodsky Quartet, entre muchos otros.