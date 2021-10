Logra Álex Carillo 'animar' al mundo

León, Guanajuato. El ilustrador mexicano Álex Carrillo ganó el tercer lugar en el Digital Short Film Fest powered by Adobe y Talent Network con su trabajo “EXPRESS”.

Con ese mismo proyecto también se posicionó como uno de los dos finalistas mexicanos en el Roma Short Film Festival, además de ser parte de la exhibición del “Día de la Tierra” con sus dibujos “Keeping the Magic Alive” e “Inspiring the Youth”.

Como debutante en la animación, el estudiante de Animación y Arte Digital en el Tec de Monterrey en Monterrey, cuenta que la inquietud surgió desde muy pequeño, pero ahora en su etapa de universitario tiene la oportunidad de equivocarse, para mejorar cada día y ganar experiencia.

Llevé una clase que no tuve que haber llevado y por azares del destino me tocó. Era básicamente de producción de cortometraje y la propuesta era hacerlo en live action y decido hacerlo animado y me enfoqué mucho en el storytelling con personajes muy padres”, contó.