Magdalena Pérez Selvas comparte 'Poética de la ansiedad'

León, Guanajuato. “Poética de la ansiedad” es el primer poemario de la escritora Magdalena Pérez Selvas, en el que describe los “demonios” que se hicieron más evidentes a raíz de la pandemia.

A través de un Instagram Live, la autora presentó este libro que, explora más allá del texto escrito, la digitalización de la literatura, pues tiene contenido multimedia a través de un código QR y también contará con versiones en ebook y audiolibro.

Son una serie de poemas que escribí en un periodo de mi vida que, digamos conscientes esta perturbación mental y empezar a observala me puso muy creativa, lo que pudiera ser algo extraño, pero sucedió así y entonces estuvo muy interesante”, comentó la egresada de la licenciatura en Letras Españolas por la Universidad de Guanajuato.

Son más de 20 poemas escritos durante sus estados ansiosos, de ahí el nombre de la publicación, ya que se dió cuenta que a raíz de la pandemia y del encierro, mucha gente empezó a hablar de su propia ansiedad y le pareció oportuno compartir esos texto que pensó quedarían en el tintero.

Empecé a leer un montón de escritoras mexicanas contemporáneas y me encontré a una que se llama Mercedes Alvarado , ella tiene un poemario que me inspiró a publicar el mío”, compartió la originaria de la Ciudad de México .

En centro del libro se encuentran ocho poemas a los que subtituló “Ataques de pánico” porque quienes padecen este trastorno tienen episodios donde llegan a sentir la falta de aire, aceleramiento de las palpitaciones e incluso sienten que van a morir.

Este libro originalmente fue pensado para una experiencia digital y visual para que los lectores interactúen. Yo se lo enseñé a mi amiga Rocío Moreno y me dijo tengo una idea dame chance y te lo voy a diseñar y cuando me lo regresa me encantó el resultado porque es una experiencia diferente para entrar en contacto con este tema de la ansiedad también desde lo visual”, explicó.