El lobby del periódico AM se convirtió en una galería de arte para albergar la exposición Un mes de octubre en mi ciudad de la artista leonesa Maricela Aranda Torres quien encontró en las páginas del periódico un lienzo en el cual plasmar sus inquietudes en forma de arte.

Se trata de una colección de 31 piezas de acrílico sobre papel periódico en las que retrata rostros de mujeres con expresiones desoladoras y con su sello característico: un ojo verde.

La también psicoanalista, indicó que el mismo psicoanálisis influyó en su obra; en específico, los mecanismos de defensa psíquicos que son utilizados para evadir lo que causa sentimientos negativos.

Algunos de esos mecanismos de defensa que la autora identificó en la sociedad son la negación y la escisión; este último consiste en quedar "bloqueado" ante el pleno conocimiento de la realidad. Así lo explicó la artista

"Es como si te dieran un diagnóstico y tú no quieres verlo; y piensas que por no verlo se va a quitar lo que te encontraron, pero no. De esa manera escindimos y minimizamos las cosas”.