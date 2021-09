Música Internacional para los jóvenes en el FIC

León, Guanajuato. Propuestas musicales de diferentes partes del mundo se reúnen en la 49 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC) con el propósito de compartir su identidad.

México, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Francia presentan su música del 13 al 31 de octubre para la audiencia virtual del FIC a través de su página oficial y de la plataforma Contigo en la Distancia.

Lemon Mint, es un proyecto franco mexicano que compartirá destellos electrónicos con toques de blues, jazz, trip-hop y funk.

Integrado por Rafa Navajas, Carlos Mier y Djeko llegan por primera vez al Cervantino el viernes 15 de octubre a las 7 de la noche para interpretar temas como “A horse with no name”, “No woman, no cry” y “Manty”, por mencionar algunas.

Trajes de colores brillantes y letras con sentido poético son parte del espectáculo de Chico César, compositor que hace de la música un referente de la cultura brasileña.

Su obra toma influencias del reggae, folk y rock; géneros que al fusionarse acompañan canciones basadas en la cotidianidad de Paraíba, uno de los 27 estados del país sudamericano que comparte el viernes 22 de octubre a las 7 de la noche.

La agrupación argentina Vita Set, se distingue por sus sonidos generados por los sintetizadores acompañados de la armonía vocal de sus integrantes, quienes presentan su álbum más reciente “Affaire”, el sábado 23 de octubre a la 1 de la tarde.

Ignacio Urbiztondo, Manuel Álvarez, Santiago Hernández, Franco Armisen y Matías Lima compartirán con la audiencia Cervantina su concepto minimalista inspirado en el pop francés, complementado con sonidos electrónicos clásicos y modernos, a través de los temas de su producción discográfica basada en lo efímero de las relaciones amorosas como efecto de la digitalidad.

Con el objetivo de visibilizar las comunidades indígenas de su región, Liberato Kani, compositor sudamericano interpreta letras en idioma quechua, una de las lenguas nativas más habladas en el continente que busca perdurar dentro y fuera del país latinoamericano.

Como parte de su compromiso social a través del arte, el rapero peruano tendrá lugar en la virtualidad el sábado 23 de octubre a las 7 de la noche.

El cantante colombiano Esteman busca transmitir un mensaje de inclusión y diversidad a través de la escena musical. Él estará de manera presencial en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas el 29 de octubre a las 7 de la noche.

Este talento ha sido nominado dos veces al Grammy Latino por Mejor Artista Nuevo y quien en su repertorio deja ver y sentir la influencia de la cultura de la década de los 80.







