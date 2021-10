El director Mario Lugo es fundador del grupo de teatro independiente Investigaciones Teatrales. Al lado de Manuel Durán, es director de la obra de teatro La fe de los cerdos que se está exhibiendo en el ciclo de Teatro con Derechos de Documenta AC y La Mancha Producciones.

¿Cómo nace La fe de los cerdos? A este cuestionamiento, el director señala que

“Ya conocía este texto desde hace 12 años y, originalmente, se lo puse a un grupo donde yo impartía clases. Me llegó el Texto de Hugo Abraham Wirth y se me hizo fuerte, se me hizo intenso”.

Destacó el “alto grado emocional que exige la obra” pues habla de temas muy espinosos pero muy reales como la narcoviolencia, las violaciones, el incesto y el secuestro.

Lugo y su equipo, a través de Investigaciones Teatrales, respondieron a la convocatoria que lanzó Documenta AC para formar parte de su primer Ciclo de Teatro. Resultaron seleccionados para presentar su proyecto.

El director confesó que se interesó por el teatro con temática social gracias a la obra De la calle de Julio Castillo. Descubrió que a través del arte puede sensibilizar a las personas:

“A mí me marcó mucho la obra De la Calle. Me gustó y dije por qué no… Sí me trastoca, me fragiliza, ese tema; me conmueve el tema de la injusticia, de la discriminación […] Creo que tenemos que ir por un equilibrio social”