Paloma Guzmán encuentra inspiración pictórica en los 'Instantes'

León, Guanajuato. Las imágenes grabadas en la memoria de Paloma Guzmán Sandoval se han replicado en las 30 piezas de su primera exposición individual “Instantes”, montada en Atelier Monte León.

La muestra está inspirada en los dos últimos años de su vida, en los que a raíz de la pandemia encontró el gusto por la alta montaña, una actividad que le permitió reconectar con la naturaleza y admirar su grandeza desde los puntos más altos de su país.

La muestra se inauguró los primeros días de abril y está vigente hasta el 8 de mayo, por lo que aún hay oportunidad de apreciar y comprar alguna de las piezas, las cuales fueron realizadas entre febrero y marzo de este año.

Pato Gómez, director de Atelier Monte León, le extendió la invitación para exponer, luego de varios intentos, fue Paloma quien le dijo que estaba lista para montar un buen tema y presentar todo aquello que sus ojos, sus emociones y sus pensamientos descubrieron en la altura de esas montañas.

La galería está abierta al público de martes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche, siempre hay alguien que atiende a los visitantes, pero a Paloma le gusta estar presente para contarles el por qué de cada instante.

Yo les pido que me contacten por mis redes sociales para estar aquí cuando el tiempo me lo permite, cuando no doy clase o cuando no estoy ocupada como mamá. Me gusta estar cuando viene la gente para platicarles mi experiencia con cada cuadro, qué sucedió o por qué se hizo esa serie”.