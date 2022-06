Llego el mes del Orgullo LGBT: Te decimos por qué en junio se conmemorar este movimiento

Comienza junio y sabemos que es el mes del Orgullo LGBT ya que las personas de la comunidad se reúnen para festejar su libertad, pero ¿por qué junio es el mes del orgullo LGBT?, a continuación te diremos la historia que hay detrás de todo esto.

El Día Internacional del Orgullo LGBT, también conocido como Orgullo Gay o Pride Gay se conmemora el 28 de junio para rendir homenaje al levantamiento de Stonewall en junio de 1969 en la ciudad de Nueva York, evento que ayudó a impulsar el movimiento moderno por la lucha de los derechos de la comunidad.

Las reuniones que se realizan alrededor del Orgullo LGBT tienen sus raíces en la ardua historia de grupos minoritarios que han luchado durante décadas para superar los prejuicios y ser aceptados por quienes son.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

¿Cómo se originaron las marcas del Orgullo LGBT?

En las primeras horas del 28 de junio de 1969, la policía allanó el Stonewall Inn, un bar gay ubicado en Greenwich Village en Nueva York, y comenzó a sacar a los clientes al exterior.

Las tensiones aumentaron rápidamente cuando los clientes se resistieron al arresto y una creciente multitud de transeúntes arrojó botellas y monedas a los oficiales; la comunidad gay de Nueva York, harta tras sufrir acoso por años por parte de las autoridades, estalló en disturbios en los vecindarios que se prolongaron durante tres días.

El levantamiento se convirtió en un catalizador para un movimiento emergente que luchaba por los derechos de los homosexuales cuando se formaron organizaciones como el Frente de Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gay, siguiendo el modelo del movimiento por los derechos civiles y el movimiento por los derechos de las mujeres.

Los miembros realizaron protestas, se reunieron con líderes políticos e interrumpieron reuniones públicas para responsabilizar a esos líderes; un año después de los disturbios de Stonewall, se llevaron a cabo las primeras marchas del Orgullo Gay del país.

En 2016, el área alrededor del Stonewall Inn, que sigue siendo un popular local nocturno, fue designado monumento nacional.

¿Quienes celebran el Orgullo LGBT?

Las celebraciones del Orgullo LGBT están dirigidas a cualquier persona que sienta que su identidad sexual queda fuera de la corriente principal, aunque muchas personas heterosexuales también se unen.

LGBT es un acrónimo que significa lesbiana, gay, bisexual y transgénero; el término a veces se extiende a LGBTQ, o incluso LGBTQIA, para incluir grupos queer, intersexuales y asexuales. Queer es un término genérico para personas no heterosexuales; intersexual se refiere a aquellos cuyo sexo no está claramente definido debido a diferencias genéticas, hormonales o biológicas; y asexual describe a aquellos que no experimentan atracción sexual.

Estos términos también pueden incluir personas de género fluido, o aquellas personas cuya identidad de género cambia con el tiempo o dependiendo de la situación.

Durante el mes del Orgullo LGBT las calles se pintan de los colores de la bandera que los representa y comienzan los preparativos para la marcha.