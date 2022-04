Presenta Gastón García Marizonni su nueva novela 'Lugares verdaderos'

León, Guanajuato. “Lugares verdaderos” es una novela que trata sobre el fin del amor, contada sin el toque dramático que invita a los lectores a integrar e imaginar diferentes detalles en la ruptura de la pareja protagónica.

El escritor y periodista argentino, Gastón García Marizonni, presenta su nueva novela en la que cuenta el último día de una pareja que ha decidido separarse y todo lo que puede ocurrir esas últimas 24 horas en las que cada uno va a tomar un camino diferente.

En esta historia, Gastón ha intentado que para nada sea una novela dramática, sino que tiene una atmósfera bastante dulce, si se quiere, pero que mantiene aspectos del amor que se va transformando y convirtiendo en distintas cosas.

Para el autor, este trabajo literario es una especie de “duelo luminoso”, en el que la pareja trata de agarrarse, inconscientemente por el cariño y amor que se todavía se tienen, en esos pequeños detalles de la cotidianeidad como hacer el café o darse un beso, por lo que el lector entra en la historia como un espía que los observa de esta manera.

Además, la narrativa actual del amor es diferente, pues después de venir de varias generaciones en las que la educación cultural dice que cualquier ruptura o fin del amor significa un drama terrible (de ahí los tangos, boleros o las rancheras), esta historia brinda un cierre consciente y armonioso.

Gastón García Marizonni se considera un lector apasionado de la novela Moby Dick, de Herman Melville y contó que siempre la lleva con él; a veces la abre y lee dos o tres páginas; y luego hay temporadas donde la lee completa.

Es una historia que le fascina por muchas cosas ya que trata sobre obsesiones, que a primera vista tienen que ver con una ballena, pero es por muchas cosas más de la vida.

En un parte dice que los lugares verdaderos no están en los mapas, y yo me preguntaba qué son y yo creo que son esos lugares íntimos que cada uno de nosotros tiene, que no son públicos, que no están a la vista de los demás y que le dan todo el sentido a nuestra vida y en esas está la pareja de mi historia”, explicó.