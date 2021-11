La obra de teatro Psicosis o la quinta fase lunar, a decir de su director Said Sandoval, es un “híbrido entre cine y teatro” que aborda temas de salud mental para sensibilizar y crear conciencia sobre su importancia. Además, enfrenta al espectador con la cruda realidad de las enfermedades psiquiátricas, la violencia, los estigmas y la falta de atención que hay para su tratamiento.

Esta puesta en escena surge de la dramaturgia de Andrea Belén Sansa y cuenta con la actuación de Tatiana del Real, Florencia Ríos, Karla Rojo, Cinthya Annel , Miguel Pérez Enciso y Leonardo Yee.

Said Sandoval, va por su décima dirección en teatro

Innovación en escenario | Cortesía Psicosis o la quinta fase lunar

Said Sandoval egresó de la carrera de Artes escénicas de Bellas Artes en 2008. Ha participado en más de 30 obras de teatro como actor; ha dirigido nueve obras de teatro --La última, Psicosis- y va por la décima.

En 2014, procedente de Guadalajara, Jalisco, se mudó a vivir a la Ciudad de México. Said confesó que en ese entonces no tenía intenciones de incursionar en TV ni cine, sino que su objetivo era seguir haciendo teatro.

“La verdad es que yo venía buscando hacer teatro en la Ciudad de México, no tenía intereses realmente como en el cine… en la pantalla en general. Pero, ¡oh, sorpresa! Y Oh, grata sorpresa se dio la oportunidad de comenzar a hacer trabajo a cuadro e ir aprendiendo también sobre todo este lenguaje cinematográfico e irme desenvolviendo en esta otra vertiente de la carrera de actuación”.

Y lo ha logrado. Actualmente es reconocido por su papel como “Cuau” en la serie de Netflix Club de Cuervos; por su participación en la serie histórica Hernán, de Amazon Video; su protagónico en el cortometraje Socorro, entre otras.

El reto de dirigir Psicosis

Hablar de la salud mental sin prejuicios | Cortesía: Psicosis o la quinta fase lunar

En cuanto a su trabajo como director en Psicosis o la quinta fase lunar, Said refirió que fue un reto hacer una obra en la que no cayeran en la ridiculización, prejuicios y /o en estereotipos discriminatorios hacia las personas con alguna enfermedad mental.

Para ello, él y su equipo tuvieron que realizar una ardua tarea de investigación, sensibilización y conciencia

“Alejarnos del estereotipo que, de alguna forma, está en el consciente colectivo. Alejarnos del estigma de ‘los loquitos’ y acercarnos a los entes individuales, a los seres humanos a las personas que viven bajo una condición diferente, bajo una disminución de capacidades sociales, pero que no por ello son disfuncionales”, señaló.

La pandemia ha visibilizado más las enfermedades mentales

En palabras del histrión, “no estamos tan alejados de los temas de salud mental”. Mucho menos a partir de la pandemia por Covid-19

“Los ataques de ansiedad, los ataques de pánico y los estados de depresión terminaron de explotar con la pandemia. Algo que ya veníamos cargando a raíz de una gran desatención, no solo de parte del Estado, sino de manera individual”.

Es por ello que para él es de suma importancia visibilizar, desde el arte, estas temáticas para que las personas hagan conciencia al respecto

“Creo que en estos momentos se vuelve aun más importante no sentirnos tan distintos de estas personas. Tal vez nuestras propias discapacidades son mayores o menores, tal vez nosotros aparentamos o podemos ser más funcionales dentro de la sociedad; sin embargo, los temas de salud mental nos atañen a todos y creo que justamente es importante visibilizarlas para que, a partir de ello, podamos solicitar a la Secretaría de Salud que se le preste mayor atención a la salud mental”

Además de visibilizar los problemas de salud mental, otro de los objetivos que se trazó Sandoval en su obra fue “generar empatía que tanta falta nos hace; poder darnos cuenta de que no somos tan distintos de este sector de la sociedad, que son personas con emociones, con sentimientos con objetivos con ideas”

Asimismo, en un segundo plano, quiso hacer una crítica ligera sobre la desatención que hay en nuestro país hacia la salud mental

“Hay países en los que la atención es para todos, en los que el gobierno se hace cargo de su gente teniendo dentro de los mismos hospitales centros de atención a la salud mental. En nuestro país son clínicas que pareciera que funcionan por sí mismas; en algunos casos sí son instituciones autónomas, o con muy poco apoyo por parte del Estado”.

En ese sentido destacó la necesidad de comprender que cuidar de la salud mental es tan importante como cuidar de la salud del cuerpo

“Es muy importante que entendamos que estamos hablando de salud, y que así como necesitamos que nuestro Estado nos provea de atención a la salud corporal, desde una gripe hasta cáncer, la salud mental debería tomarse en cuenta con el mismo interés y con el mismo empeño con el que tomamos en cuenta al cáncer, al VIH, etcétera”, abonó.

Sensibilizar en temas de salud mental | Cortesía Psicosis o la quinta fase lunar

Psicosis: En los linderos entre el teatro y el cine

Lejos de pretender dictar cátedra sobre cómo se hace una obra de teatro que se transmitirá vía streaming, para Said es “una oportunidad de comenzar a experimentar y a explorar un híbrido entre teatro y cine. Si bien el proceso se realizó de una forma completamente teatral, en el momento en el que me dan una libertad de locación yo me doy cuenta de que tengo grandes posibilidades de crear”.

Desde su perspectiva como espectador considera que una obra de teatro grabada a una sola cámara y sin movimiento, se vuelve muy pesada y aburrida; por ello decidió aprovechar todo el espacio de la locación para recrear un hospital psiquiátrico donde pudiera llevar a cabo una “obra itinerante, dentro de una misma sede, pero en distintos espacios”.

Con recorridos de la cámara en un falso plano secuencia el espectador puede experimentar movimiento. “En el momento en el que llegan las cámaras, tenemos que adaptarlas a lo que ya está montado de manera teatral para que funcione en un lenguaje cinematográfico”, agregó el director.

Said Sandoval utilizó herramientas del cine para enriquecer el teatro | Cortesía Psicosis o la quinta fase lunar

Para enriquecer su puesta en escena, Sandoval se valió de herramientas cinematográficas tales como la utilización de sonorización, distintos planos y secuencias de la cámara para crear transiciones entre escenas, entre otros.

No obstante, Psicosis no deja de ser teatro, más allá de los puntos de vista de algunos escépticos. Said explica que la principal diferencia entre el cine y el teatro es que el primero está construido bajo un guion y el segundo bajo una dramaturgia.

Debido a esta característica, hay escenas que parecerían inconexas o carentes de sentido si no fuera por la convención que hay entre la obra y el espectador, donde este último, con su imaginación, va hilando la historia.

Otro diferenciador es “la ligera exaltación dentro de la interpretación” característica del teatro, a diferencia del tipo de actuación "naturalista" que hay en el séptimo arte. Sin embargo, Said buscó un equilibrio entre los estilos dada la naturaleza de la obra.

“Nosotros intentamos encontrar un punto en el que no se viera falso para la cámara, pero sin caer en una interpretación naturalista. Estuvimos manteniendo en todo momento la teatralidad y el juego”, detalló.

Sandoval consideró que el teatro nunca perderá su esencia como tal aunque utilice otras plataformas de distribución. Al contrario, lo ve como una ventaja ya que una obra de teatro que se transmite vía streaming se puede ver millones de veces y desde cualquier parte del mundo.

Asimismo, señaló que es una oportunidad para que se dé a conocer el talento de artistas nacionales que de otra manera no tendrían tanta exposición.

Aprovechar la tecnología para la difusión del arte | Cortesía de Psicosis o la quinta fase lunar

Abierto a recibir retroalimentación

El director se dijo satisfecho del trabajo realizado, pues tomaron riesgos y se aventuraron a fusionar dos géneros de la actuación de modo que “el espectador será el juez que dirá si este experimento funcionó o no”, concluyó.

En ese sentido, invitó al público a ver la obra y hacerle llegar sus comentarios sobre ella a través la plataforma web de La Mancha Producciones o de sus redes sociales oficiales FB: Said Sandoval- actor y en Instagram como @saidsandovaloficial

“Me gustaría invitar a todas las personas a ver Psicosis, a ser parte de este experimento e incluso que nos hagan llegar sus comentarios sobre qué nos gustó, qué no les gustó, porque a final de cuentas trabajamos para el público y sin ellos nuestro trabajo no tendría un sentido real; sino que trabajaríamos para aplaudirnos a nosotros mismos y no se trata de eso. Más allá del aplauso, me parece muy interesante saber si el cometido se cumplió”.

Said Sandoval actor y director | Foto: Cortesía de Said Sandoval

¿Cómo ver Psicosis o la quinta fase lunar?

A través de la página web de La Mancha Producciones, Psicosis o la quinta fase lunar se transmitirá los viernes y sábados del 5 al 29 de noviembre en punto de las 8 de la noche. Para acceder a la transmisión, es necesario previo registro.

Ve el tráiler de Psicosis o la quinta fase lunar

