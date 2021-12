Ramiro Valencia siembra semillas de ética con trilogía de libros

El maestro Ramiro Valencia Martínez lanzó su tercer libro enfocado en difundir la Ética; con un título homónimo, esta publicación surgió en colaboración con la Universidad Iberoamericana de León y bajo el sello del grupo editorial Letrame; en ésta, el autor hace propuestas para “sembrar, cultivar y cosechar ética” a través de modelos de gestión.

En entrevista con Periódico AM el también docente de la Umeri, explicó su motivación para escribir sobre ética y habló sobre las causas y las consecuencias de la falta de ética en nuestra sociedad. Pero también hace una propuesta para solucionarlo.

El oriundo de Oaxaca y residente en León desde hace tres décadas, confesó que el único móvil que persigue es “diseminar la semilla de la ética; pues no es lo único, pero sí es un factor importante que nos puede llevar al cambio.”

Aseveró que basó sus publicaciones de acuerdo a tres fuentes; a saber: la reflexión a través de la lectura; la imitación de personajes, ideas o pasajes de la historia ejemplares, por ejemplo, Mahatma Gandi, José Vasconcelo y, Alfonso Reyes; y, la tercera fuente es la experiencia que él refiere como “la más amarga”, pues se da por “ensayo y error”.

Agregó que a través de estas tres fuentes se ha convertido en un “observador más cuidadoso de su realidad social” a la cual califica de “lastimosa”, debido las carencias con las que se vive tales como: el hambre, la violencia hacia las mujeres y los grupos vulnerables, el deterioro al medioambiente, la falta de oportunidades, pobreza material, espiritual y cultural, desigualdad, criminalidad, el calentamiento global, etcétera.

A través de sus observaciones detectó una “ausencia de la ética” en la sociedad actual y ante este panorama decidió poner manos a la obra con una trilogía de publicaciones con tópicos y consejos prácticos sobre qué es la ética y cómo ser éticos.

“Los universitarios no lo tienen claro. Limitan la ética a hacer lo correcto sin incluir la capacidad de diálogo ni a los demás [...] Hay actores de impacto en la sociedad que, aparentemente, hacen lo correcto moralmente hablando; pero ahí se quedan y no tienen la capacidad de diálogo ni de inclusión de los demás desinteresadamente”, lamentó.

A esta ausencia de la ética es a lo que el catedrático atribuye las vicisitudes que ha observado en su entorno inmediato que es México. Es por ello que decidió actuar en consecuencia y “tomar acciones para disminuir los efectos”.

Refirió que las causas de la ausencia de la ética son varias, pero destacó que “la ética se la han quedado grupos intelectuales y académicos que la manejan en un nivel muy elevado, llamado ética teórica fundamental y no la han bajado al ciudadano de a pie”.

Lo segundo es que se confunde la ética con la moral y finalmente, es la falta de hábito de la cultura

“Mientras el mexicano no supere el promedio de 2.8 libros al año, no vamos a adquirir sabiduría. Idealmente, para ser éticos se necesitan conocimientos y sabiduría; sin embargo a veces se puede prescindir de los conocimientos, pero no de la sabiduría”, advirtió.