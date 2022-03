Repentina y abruptamente como llegan los grandes cambios de la vida, así inicia la obra de teatro Rebelión protagonizada y dirigida por Roberto Mosqueda que se presentó en el anfiteatro del Centro Cultural México Plaza de Puerta Bajío.

Esta obra unipersonal que mezcla teatro con danza, es una radiografía de las pasiones humanas: dolor, rabia, indignación, miedo, odio y también amor. Relata, mediante la historia de dos hombres Badi y Sin nombre, la realidad de una sociedad dominada por “el régimen” y azotada por el “virus de la sombra marrón” y la desaparición de mujeres ¿Te suena familiar?

Un grupo de disidentes decide levantarse para liberarse del cruel gobierno y exigir los Derechos Humanos, el libre acceso a las vacunas contra la sombra marrón y protestar por la desaparición de mujeres; pero su líder, Badi, es asesinado.

Al inicio y fin de la obra, una frase resonó en las paredes del auditorio y en las mentes de los presentes:

Si bien era claro que se trataba de un guion, en ocasiones los diálogos eran tan vigentes que parecía tratarse de una arenga que no nacía solo de la boca de Roberto, sino también de la profundidad de su mirada.

A lo largo de la historia eran fácilmente identificables sucesos actuales como la discriminación y hasta criminalización por orientación sexual, los grupos de choque en las manifestaciones pacíficas para desacreditar movimientos, las enfermedades como negocio farmacéutico y la desencibilización social y violencia entre humanos hasta combertirlos en “bestias en proceso”.

El montaje es simple: un juego de luces y algunos botes de plástico, fueron los únicos elementos que acompañaron la fuerza escénica de Roberto Mosqueda quien transita entre uno y otro personaje de manera camaleónica con tan solo un cambio de postura, pero sobre todo, con las tonalidades de su voz.

Más que tratarse de rebeliones sociales, la puesta en escena apela a provocar cuestionamientos que deriven en rebeliones internas, una rebelión de conciencias:

La obra Rebelión, producida por Paola Arenas y musicalizada por Eduardo Esquivel, regresará a León en agosto luego de una gira por Guerrero, Ciudad de México e Irapuato.

El proyecto es apoyado por el Programa Creadores Escénicos del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Fonca) de la Secretaría de Cultura Federal

En entrevista el creador de la obra, Roberto Mosqueda, relató que este proyecto es el resultado de un conjunto de charlas de un grupo de hombres que documentó antes de la pandemia donde reflexionaban sobre temas de masculinidades y machismo.

Lo que comenzó así se fue aderezando durante el confinamiento con reflexiones personales del autor y su evolución artística; así como con la coyuntura del país. En todo su conjunto de introspecciones, resaltó una que hace girar la historia: el ego humano.

Asimismo, señaló que la pandemia por Covid-19 es un recurso que también tomó para el discurso de la obra y que se ve reflejado en el virus de la sombra marrón; además de la observación de los comportamientos humanos que surgieron en torno a ella.

“Si me están diciendo que me ponga el cubrebocas en espacios cerrados por qué no lo hago y voy a fiestas atascadas de gente en un momento en el que ni siquiera había vacunas. No lo juzgo, solo me preguntaba porqué”, narró.