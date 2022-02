Ricardo López Si comparte su mirada del mundo a través de su libro 'El viaje romántico'

El viaje romántico no trata de dos enamorados profesándose su amor por las calles de Venecia o de París; es un “testamento viajero” en el que el autor, Ricardo López Si intenta despertar la curiosidad del lector, la sensibilidad del viajero mostrándole el mundo a través de su mirada, una “mirada romántica”.

Más que un libro de viajes en estricto sentido, es un “libro sobre libros”, en palabras del autor; un “híbrido entre la crónica y el ensayo”, sazonado con datos culturales e históricos, servido en una cama de referencias literarias y puesto sobre la mesa como un “homenaje a los que estuvieron antes”, personajes que dejaron huella en el mundo, por una u otra razón, y que resultan trascendentales en la vida de Ricardo López Si.

Bajo el sello de Editorial UOC y con un prólogo de Jordi Serrallonga, El viaje romántico se está lanzando en México este 2022, por lo que en Periódico AM conversamos con el autor quien nos contó cómo surgió este libro y, sin mucho spoiler, algunas anécdotas que vivió en el proceso de crearlo.

Ricardo López Si: Periodista, viajero y lector

Ricardo López Si, es periodista, ensayista y escritor; pero ante todo, es lector y viajero, aunque no le interesa el arquetipo de viajero, tampoco desdeña la visión del turista. No obstante, tanto el libro como su formación, son el resultado de un conjunto inescindible entre lecturas, viajes y sus “obsesiones”, amalgamadas a través de una mirada periodística llena de curiosidad.

“Más que escritor soy periodista entonces, con esa faceta, el viaje y la lectura surgen en paralelo porque no fui un lector precoz ni un viajero precoz [...] Concibo el viaje como una manera de vincular la literatura, la historia y otras expresiones artísticas con el viaje; busco estímulos de viaje que me ayuden a conversar con las historias y, como periodista, me parece fundamental rescatar la curiosidad”, menciona sobre sí.

La mirada romántica

Para el escritor, el romanticismo es “la bandera del libro”; pero ese romanticismo no hace referencia a un amor romántico, sino a “una mirada romántica sobre el terreno” que explora

“El lema que envuelve al libro es mirar al mundo con ojos románticos que tiene que ver con un manifiesto contra el hecho de que cada vez más dentro del círculo viajero se ha perdido esa capacidad de asombro, de conmoverse con lo que se va viendo en el terreno; entonces es un intento, no sé si resignado o no, de recuperar ese espíritu viajero antiguo que no creo que sea mejor ni peor, sino simplemente tiene una curiosidad mayor de interpelar el mundo”, explicó López Si.

La forma de expresión ideal para plasmar esto que comenta es la crónica de viajes, pero cultural e histórica; sin embargo, López Si, que no es muy adepto a encasillar nada, las describe como “postales”, pues, tal como refirió, no quería hacer un libro dogmático o “imponer narrativas”, sino quería “construir una narrativa que ayudara a sensibilizar miradas”.

“Yo como periodista tengo mucho respeto por la profundidad de la crónica periodística; éstas, para mí, son postales con la intención de orientar la mirada. Más que el estilo del periodista, está la mirada del periodista y el estilo del escritor.

Me interesaba recuperar la mística de los viajeros antiguos; pero, puntualmente, la crónica de viaje que más me interesa es la crónica cultural histórica porque busca reivindicar ese pasado de las ciudades y sobre todo abordar esos vínculos estrechos con la literatura”, profundizó.

Asimismo, a la par de que habla sobre personajes trascendentales, sobre grandes de la literatura y sobre la historia de las ciudades que visita, sin afanes protagónicos, también habla sobre sí mismo y sobre sus inquietudes.

“Ahí (en el libro) están volcadas todas mis obsesiones, los personajes fundamentales en mi formación tanto en lo intelectual como en lo sentimental; hablo de tiranos, de dictadores, de conquistadores y no es una ambición de exculparlos ni de romatizarlos, sino de interpretar todo el mundo”, argumentó.

Un viaje hacia su interior

Si bien es una narrativa casi intimista, se trata de una obra global, pues Ricardo López Si condensó en él cinco años de viajes (anteriores a la pandemia por Covid-19), investigación y experiencias varias en muchos lugares alrededor del mundo como Dublín, Edimburgo, Barcelona, Praga, Oporto, París, La Habana, Viena, Budapest, Ginebra, Londres, Bucarest, Tánger, El Cairo, Teherán, Waterloo, Estambul, Atenas, Jerusalén, Belgrado, entre otros.

El resultado son 25 relatos que no fueron concebidos como unidades aisladas, sino que conversan entre sí, entrelazados por la mirada del autor.

“Más que el desplazamiento físico es la mirada. No me interesa ser el viajero que tiene una gran destreza física, que conquista lugares aparentemente impenetrables; me interesa esta mirada que me sirve para llevarla a cualquier tipo de viaje” acotó el escritor mexicano.

Luego de un proceso introspectivo, Ricardo López Si confesó que fueron varios los viajes fundamentales para él, pero logró destacar dos experiencias: Su recorrido por Estambul- Grecia y una experiencia en la Pirámide de Giza.

“(En este viaje) Recorrí buena parte de Grecia continental; partí de Estambul con el pretexto de hablar sobre la figura de Alejandro Magno y su teórico sepulcro, que luego descubrí que no es realmente el sepulcro de Alejandro y eso me llevó recorrer buena parte de Grecia; ese relato me gusta porque tiene precisamente lo que quiero despertar: la curiosidad“, narró respecto al primer viaje.

Respecto al segundo, apuntó con gran detalle las motivaciones que tuvo para hacerlo y lo que significó para él:

“Haber entrado en el vientre de la gran Pirámide de Giza en Egipto. Mi sueño es pasar una noche en soledad en la gran pirámide, evidentemente no lo pude hacer, pero estuve ahí unos 15 o 20 minutos pero fue una manera de hacer lo mismo que Napoleón Bonaparte quien sí pasó una noche entera dentro de la pirámide; él suponía que hacerlo le iba a ayudar a trascender como un ser inmortal y esto lo aprendió de Julio César y Julio César lo aprendió de Alejandro Magno. A mí me interesaba pertenecer a esta tradición histórica”, manifestó.

Verse en el reflejo del otro

La portada del libro es una selfie construida por él mismo en la mansión de Charles Chaplin en Los Alpes, donde el icono del cine mudo pasó la segunda parte de su vida, en exilio luego de que en Estados Unidos lo acusaran de tener vínculos comunistas.

“Es una selfie en la que me alcanzo a reflejar y se ve Chaplin también en primer plano. Primero exploré estas típicas fotos de viaje espectaculares, con planos perfectos, casi imposibles, en el desierto con tomas aéreas de las ruinas. Pero yo quería alejarme precisamente de eso, porque es un viaje distinto, un viaje introspectivo.

"Tomé la foto porque estaba ahí Chaplin y luego descubrí que me alcanzaba a ver un poco también, pero no demasiado porque no quería ser protagonista en la portada, sino de ponerme en los zapatos de alguien que estuvo antes ahí como una especie de homenaje a un personaje que me interesa muchísimo”, informó el egresado de la Universidad Autónoma de Barcelona.

“El libro yo lo quería hacer a modo de homenaje a los que estuvieron antes. Vinculo el viaje con seguir huellas, reinterpretar coordenadas”

Ricardo López Si

Por su olfato periodístico, Ricardo pudo explorar cosas que a la mayoría de los turistas pudieran pasarle inadvertidas

“Yo no soy un viajero muy extremo, yo no quería hacer la típica crónica de viaje en la que el viajero lo puede todo y que conquista mujeres en los bares, que lo pican las serpientes y resucita; ese tipo de crónica de aventura no me interesa tanto, lo que más me interesaba era vincular la lectura con el viaje. Yo no puedo concebir un viaje con los ojos tapados, necesito estímulos previos; no estoy diciendo que sea la única manera válida de viajar, es mi forma de viajar”, advirtió.

“Mi formación periodística me ayuda a mirar lo que yo quería hacer; para mí el periodismo en ante todo curiosidad”.

Estas 25 lecturas están divididas en cinco unidades narrativas que tienen que ver con las “obsesiones” del autor: Coordenadas, Líneas de identidad, personajes históricos a los que llama “Héroes”, Lápidas y Fronteras.

En cada unidad temática deja entrever el significado que le da a cada lugar, pero también se vislumbra la cosmovisión del autor, sus “obsesiones” como él les llama a través de metáforas narrativas que utiliza para representarlas.

“La parte de las fronteras siempre me ha interesado mucho. Situarte en donde confluyen dos lugares, dos fronteras, dos visiones, dos perspectivas para mí es muy fascinante”, ejemplificó.

De igual manera, el lector podrá conocer del autor como de otras realidades. Incluso, lo propone como una guía por la qué orientar la propia mirada:

“Yo te doy un poco las pistas pero tú recoges lo que a ti te interesa. El objetivo es despertar la curiosidad de interpretar el mundo, de despertar la sensibilidad viajera; creo que a veces estamos muy absortos en nuestras propias realidades que nos interesa muy poco lo que pasa en el mundo”, señaló.

“En el mundo hay un montón de espejos en los cuales reconocerse. Para mí la mirada de viajero es buscar espejos en los cuales reconocerme”.

El viaje llega a México

El viaje romántico se lanzó en España a finales del 2021 con muy buenos resultados; ahora, en 2022, se estará lanzando en México en formato físico en las librerías y marketplaces, así como en formato digital.

A decir del autor, los dos mercados (México y España) son muy distintos, pues mientras que en España hay una gran tradición viajera y lectora, mientras que en México “todo es casi una sorpresa”; pero resulta ideal para ambos tipos de lectores.

“El viaje romántico es un libro para viajeros y no viajeros, pero eminentemente para lectores, pues es un libro sobre libros, es una lectura que cualquiera puede disfrutar” finalizó diciendo.

