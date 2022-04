(GALERÍA) SAPAL y el ICL buscan hacer conciencia sobre el ‘Día Cero’ a través del arte

En el contexto en el que Guanajuato es el segundo estado del país con mayor estrés hídrico, el Instituto Cultural de León (ICL) y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) presentaron la muestra fotográfica de gran formato titulada Día Cero, con la que buscan visibilizar el problema que enfrenta el mundo acerca de la disponibilidad de agua.

Esta exposición itinerante, instalada primeramente frente a la Presidencia Municipal de León, consta de 12 fotografías en las cuales cada uno de los artistas, desde su visión, capturaron cómo sería la vida sin el agua y apelaron a crear conciencia sobre la importancia de cuidar este recurso natural cada vez más escaso.

Día Cero estará disponible en espacios públicos emblemáticos de cada delegación de León con el fin de que el mensaje pueda llegar a más personas; esto alineado con los esfuerzos del ICL por llevar la cultura hasta la comunidad.

Durante la inauguración estuvo presente Enrique de Haro Maldonado, director de SAPAL, quien declaró que esta exposición “es el inicio de esta nueva cultura que queremos transmitir a los ciudadanos”, pues destacó que el estrés hídrico es “un gran problema en la ciudad”, pero confió en que a través del arte, la población haga conciencia de que cuidarla atañe a todos.

Por su parte, Mario Méndez, director del ICL, informó que los artistas participantes fueron convocados y se les habló del proyecto para generar conciencia primeramente en ellos y pudieran transmitirlo a través de su mirada artística. Asimismo, que esta muestra tiene como objetivo informar a la población sobre qué es el Día Cero.

En entrevista, Mario Méndez refirió que este tipo de programas transversales son indicación directa de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos:

También destacó que el arte puede ser un canal muy poderoso de comunicación pues apela a las emociones

Fátima Camarena- Un Destino Compartido

Miguel Elizondo- El Tiempo se Agota

Pato Gómez- Obsolescencia Profética

Roxana González- Los Últimos Latidos del Corazón

Amilcar Jiménez- Generación Líquida

Bernardo Luna- Duna

Fernanda MO y Diego Torres- Palíndromo I y Palíndromo II

Carlos Orozco y Amílcar Jiménez- Generación ¿Líquida?

Alfonso Plascencia- Reliquia

Manuel Sánchez- Trastes Sucios

Juan Andrés Zermeño- Mitote

Juan Carlos Zermeño- Pozo de Agua.

“Lo que yo quise es apelar al sector privilegiado de la población, económicamente hablando, porque muchas veces no tienen esa conciencia de cuidar el agua porque tiene todo, porque piensan ‘ay, no nos falta nada’ ¡Cómo no! Todos vamos para allá. El nombre (de la obra) de ‘Reliquia’ es porque, si no la cuidamos, el agua tarde o temprano terminará siendo una reliquia”.