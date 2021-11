‘Siembra’ su libro semillas de ética

León, Guanajuato.- La biblioteca Jorge Vértiz Campero y el Centro de Cultura de la Universidad Iberoamericana León, llevaron a cabo la presentación virtual del libro “Ética a través de los modelos de gestión”, del Maestro Ramiro Valencia Martínez, académico de la universidad y fundador del Instituto de Ética.

El evento estuvo a cargo del Doctor Javier Prado Galán SJ., director general académico de la Ibero León; Rocío Naveja Oliva, rectora de la Universidad Humani Mundial, y Mely Gutierrez, subdirectora de educación media superior en el IEEG.

Javier Prado Galán SJ., quién escribió el prólogo del tercer libro del maestro Ramiro, lo felicitó por ser tan prolífico, ya que en tres años ha escrito tres libros sobre ética.

La rectora de la Universidad Humani Mundial, felicitó al maestro Ramiro por su trabajo académico y por hablar de la importancia de la ética a través de modelos de gestión.

Agregó que las características que deben tener los actores son cualidad ética, bondad de acción hacia lo humano, congruencia entre lo que se piensa, se siente y se hace, armonía de personalidad, testimonio permanente y sostenido en valores y capacidad de internalizar conceptos e ideas de sí mismo y de diálogo y trascender en otros medios.

Meli Gutierrez invitó a leer el libro, el cual, dijo da muchas pautas para que la gente aplique la ética en su vida, en todos los aspectos.

“Debemos hacer conciencia de que si no aplicamos la ética en nuestra vida se romperá el ecosistema; tenemos que ser éticos de manera personal y no grupal, aplicar la ética en la naturaleza, en la familia, en la política y en los sindicatos.

El maestro Ramiro Valencia Martínez, autor del libro, señaló que la motivación de fondo para escribir su libro fue impulsada por fuerzas que claman con apremio el cambio de realidad del hombre y que su libro está dirigido a los elementos de actividad humana como familia, gobierno y empresas, entre otros.

Destacó que ética no es solo hacer lo correcto, sino que va más allá, ya que también es la capacidad de dialogar, el respeto, la empatía, la consideración, la conciencia y la sensibilidad de incluir al otro en los planes de crecimiento.

“Existen personas que son éticas en cuanto a que hacen lo correcto pero no son éticas porque no tienen capacidad de diálogo,no incluyen a los demás y son tomadores de decisiones que le apuestan más al saber hacer que al saber ser tanto en formación educativa como laboral y profesional”.

Señaló que las propuestas a través de su libro buscan ser un país ideal en donde la razón impere sobre las ideologías, el derecho sobre el abuso, las oportunidades sobre las injusticias y la concordia sobre la discordia.

“Nacemos para sembrar, cultivar y cosechar, yo he sembrado muchas semillas, algunas buenas y otras malas, perdón por las últimas; en los años recientes de mi vida me he propuesto sembrar semillas de ética, o al menos diseminarlas”.