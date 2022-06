El maestro Víctor Ramírez presentó su obra 'Sabiduría popular en dichos y refranes'

El filósofo e investigador Víctor Ramírez presentó su obra Sabiduría popular en dichos y refranes. Producción editorial que consta de tres volúmenes con 100 refranes cada uno que no solo se limita a enunciarlos sino que lleva una exhaustiva investigación y análisis filosófico detrás.

Más que un libro, esta obra consta de tres tomos, cada uno está dividido en ejes semánticos y de aplicación, a manera de enciclopedia que va desde la época grecolatina hasta nuestros días; así como un recorrido geográfico por varios países y por el territorio mexicano, guanajuatense y leonés. No se trata solo de un compendio de dichos, sino de un trabajo de investigación que los sustenta.

Este libro nació gracias a que el autor, quien se autodenomina “investigador de ideologías e idiosincrasias” se preguntó en qué se basa la gente común para tomar sus decisiones y observó que muchas veces las basan en los refranes.

Entonces se dio a la tarea de investigar de qué están hechos los refranes y en los resultados fundamentó su obra a la que añadió “tres ingredientes: racionalidad, experiencia y mucho sentido común”.

Durante su presentación, el autor leyó algunos refranes populares y sus variantes, pero cerró con su refrán favorito, el número 300: "Hay qué ver de qué lado masca la iguana". Lo dejó al final para cerrar con broche de oro pues, a su consideración, "Aquel que sabe de dónde masca la iguana es alguien que se la sabe de todas todas".

“Siempre he advertido la importancia de saberse comportar, de estar siempre a la altura de las circunstancias, y me pareció que este refrán queda muy a la medida para quien tiene una educación adecuada; quien sabe cómo masca la iguana, no causa ni tiene problemas”, añadió el también catedrático de la Universidad de Guanajuato.