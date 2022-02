Celaya, Guanajuato.-El atleta celayense, Edson ‘Scorpion’ Chávez estará participando en el Golden Trail National Series que se realizará en Puebla este 19 de febrero.

Esta es la primera competencia de Edson Chávez en este año, en busca de medirse ante los mejores en el Trail que tendrá su primera serie.

“Esta competencia es un Trail, se trata de un kilometraje de 43 kilómetros de pura montaña, es una competencia que no voy con obstáculos es pura corrida”, dijo el celayense.

Chávez Amaro expresó que este 2022 buscará seguir elevando su ranking en las diferentes competencias que hay, esto después que el año pasado no pudo cerrar de la mejor manera.

“El año pasado no cerré muy bien mis entrenamientos y mi rendimiento si bajó, ahorita en enero entrené bien, me preparé bien en el trabajo de Trail, estoy nervioso porque va mucho competidor muy bueno y de otros países, y estará la crema y nata del Trail, me voy a medir con los grandes”, puntualizó.