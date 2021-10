Monteleón quita invicto a Cazetas; afición disfruta partidos en 'Jugando por mi Barrio'

Yurécuaro, Michoacán.- El campeonato de futbol “Jugando por mi barrio” en Yurécuaro, ha levantado el interés de los aficionados a este deporte, y eso se refleja en las tribunas de la cancha principal en la deportiva.

La justa, que es avalada por autoridades deportivas, protagoniza partidos candentes, y esta semana, el invicto, Cazetas, perdió esa etiqueta ante Monteleón, que de esta manera se trepa al primer lugar.

Una semana de sorpresas es la que se vivió en cada uno de estos compromisos del torneo, pero lo mejor está por llegar, ya que cada escuadra se armó lo mejor posible para pelear por estar en la liguilla.

Además dentro de esos planteles que representan a los barrios del municipio, hay jugadores, algunos ex profesionales, que le ponen un plus a los juegos, y la afición no se quiere perder ningún choque.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos