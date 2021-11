Liguilla en Liga Empresarial Lecfa femenil está lista para iniciar

La Piedad, Michoacán.- La Liguilla por el campeonato en categoría femenil de la Liga Empresarial Lecfa está lista, y esta se prolongará una semana más, debido a que esperan iniciar la fiesta grande de la mano de la rama varonil.

Para la segunda etapa de este torneo, los ocho invitados están listos y solo hace falta que la liga lo dé a conocer de manera oficial. De acuerdo a la tabla así estarían: Zitro, Dr. Pepito, Manríquez, Azteca, Degollado, Fuerza y Humildad, Cefor y Monteleón.

Las llaves de Cuartos de Final serán estas: Zitro Vs. Monteleón, Dr. Pepito Vs. Fuerza y Humildad, Manríquez Vs. Cefor y por último, Degollado FC ante Azteca. Todos los partidos son a partidos de ida y vuelta, comenzando a partir del 21 de noviembre.

También habrá liguilla de Torneo de Copa con seis planteles y las llaves son: La Madeja contra Atlas Quesera, Monte Estrella frente a Mueblería Andrea y Wu Wei ante Renovación. Estos juegos sí se jugarán el fin de semana.

