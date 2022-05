Liga Empresarial Lecfa volverá a la actividad este fin de semana

La Piedad, Michoacán.- Se reanuda la Liga Empresarial Lecfa en sus dos categorías con juegos cruciales, en busca de arrancar la segunda vuelta entre los punteros de esta contienda, que ha ido en aumento de su nivel futbolístico.

Dentro de los partidos en la rama varonil que sobresalen, está el que Dr. Pepito enfrentará ante Manríquez, el primero es líder general con 20 puntos y buscará seguir en esa posición de honor en el torneo. Por su parte, Manríquez, debe reaccionar para no salir de los primeros ocho lugares.

El otro equipo que llama la atención es Numarán FC, que también está con 20 puntos empatado en la cima con Dr. Pepito y en la jornada #10 de este sábado 7 de mayo jugará ante Grupo Bafar, que es el último de la competencia.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Otros encuentros en la misma categoría son: El Fuerte Vs. Zitro; Tianguistas Vs. Safer y Veracruz Vs. Mueblería Andrea. Descansa esta semana el Club 18 de Marzo, que es otro de los que está en la parte alta.

Por lo que destaca en la Femenil, sus juegos así se disputan: Manríquez Vs. Atlas Quesera; Renovación Vs. Dr. Pepito A; Zitro Vs. Azteca; Monteleón Vs. Monte Estrella y Dr. Pepito B Vs. La Madeja. Descansa San Miguel.