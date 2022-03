Conchos B y Clínica San José A se enfrentan en la final del Grupo B

La Piedad, Michoacán.- El sábado 5 de marzo continuará la etapa de finales de la Liga Interclubes Master, confirmó su presidente Sergio Meza, quien invita a las familias de los jugadores a disfrutar de este evento, sobre todo el juego que se jugará en el estadio Juan N. López.

A las 5:00 de la tarde se programó la Gran Final del Grupo B entre los equipos Conchos B y Clínica San José A, dos de los clubes que a lo largo de las últimas temporadas han dado mucho de qué hablar en esta división.

Tanto Conchos B como Clínica San José A tienen jugadores que saben jugar bien en campos empastados, y sin duda alguna, llegar al césped de la casa de Reboceros será especial para demostrar su poderío futbolístico dentro de esta final.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Además de este choque en Grupo A habrá partidos de ida de semifinales: San Pancho ante Sinsa y Alianza Vs. Azteca, en canchas de Río Grande y Alianza Uno, respectivamente, a las 4:30 de la tarde. En Grupo Plus, las llaves son: México Vs. Mercantil Z y Conchos C Vs. San Sebastián, que juegan en Cuitzillo y Zeferino Ortega, respectivamente, también a las 4:30 de la tarde.