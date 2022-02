Ocho equipos de Grupos B y C pelean por título en Liga Interclubes Master

La Piedad, Michoacán.- Un total de ocho equipos pelearán, a partir del sábado 12 de febrero, por la corona de los Grupos C y B dentro de la Liga Interclubes Master, luego de cerrar la primera fase del torneo regular 2021-2022 con buen nivel.

El reglamento marca que, al terminar la segunda vuelta de fase regular, avanzan a ronda de Liguilla (Semifinal) los primeros cuatro lugares de esos grupos. De esta manera, todo está listo para que inicie la segunda ronda del torneo.

Los juegos de semifinal en Grupo B son estos: Degollado A Vs. Conchos B y Clínica San José A Vs. Alianza B, que jugarán a las 4:30 de la tarde los partidos de Ida en los campos Unidad Camilo Cortes y Unión Capilla, respectivamente.

Por lo que se refiere al Grupo C, así quedaron las llaves: Mercantil Vs. El Carmen y Alianza Vs. Súper Triunfo, a enfrentarse en el campo Gustavo Chino Melchor a las 5:00 y 4:30 de la tarde en cancha Alianza Uno, respectivamente.

Estos son los compromisos de Ida, por lo que los equipos que abren de local tienen la opción de aprovechar esa ventaja para ir a la casa del rival en una semana con tranquilidad.

