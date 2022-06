Definen horarios de finales en Liga Municipal Infantil en Degollado

Degollado, Jalisco.- Los partidos de finales en la Liga Municipal Infantil de Degollado, Jalisco, se jugarán el domingo 12 de junio en la cancha del estadio del municipio jalisciense, donde el sábado 11, tendrán actividad los choques por el tercer lugar.

De igual manera se dio a conocer que, en las finales por el campeonato de cada categoría, en caso de empate en tiempo reglamentario habrá tiempos extras y si no hay ganador, una serie de penaltis hasta obtenerlo.

Los partidos quedaron de la siguiente manera: Unión Colonial Vs. Zorros del Atlas, a las 10:30 horas en categoría Juvenil; Colonial Vs. Rompecorazones a las 12:00 horas en Primera; San Gabriel Vs. Colonial en Segunda, a las 3:15 de la tarde.

Otras finales son: San Gabriel Vs. Cerro Blanco, a las 3:00 de la tarde en Terceras y categoría Pony disputa la final por el título entre los clubes de Zorros del Atlas contra Colonial, a partir de las 4:30 de la tarde.

Sin duda será un domingo de fiesta en la cancha de Degollado, ya que no hay mañana para ninguno de los finalistas que si quieren levantar la copa, deben ganar en la cancha deportivamente.