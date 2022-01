Líder Cerro Blanco enfrentará a sublíder Rompecorazones en Liga de Degollado

Degollado, Jalisco.- Se juega la jornada 9 en la Liga Municipal de Degollado, Jalisco y en la mira sobresale el partido entre Cerro Blanco ante Rompecorazones, ya que estos dos planteles están contendiendo por el liderato general.

El partido estelar entre Cerro Blanco y Rompecorazones tendrá como sede la cancha del estadio Municipal, a partir de las 2:00 de la tarde, siendo el duelo de la jornada porque se enfrentan los primeros lugares de la presente campaña.

A este partido, Cerro Blanco llega como el primer lugar con un total de 24 unidades, esto merced a 8 triunfos consecutivos y se mantiene con etiqueta de invicto, además, es de los más goleadores con 41 anotaciones a favor y 9 en contra.

Rompecorazones, en una temporada de ensueño, llega con 21 unidades a este cotejo, esto luego que en ocho fechas ha sumado siete triunfos, no ha empatado, pero ya perdió uno.

En cuanto a goles a favor tiene 35 y 14 en contra; se trata de un cuadro equilibrado en lo que va de la presente campaña.

Otro equipo que llega con buen número en esta jornada es el representativo de Mezquite Grande, que lleva 20 puntos a favor, ha ganado en seis ocasiones, dos empates, pero aún no pierde.

El juego de este fin de semana del Mezquite será contra La Tinajera, que a diferencia de otros torneos en este está batallando en la parte baja.

La jornada completa se juega así: Quirino vs. Huascato; La Higuera vs. Buenos Aires; Los Fresnos vs. Colonial; Degollado vs. La Cantera; Inglaterra vs. El Rosario y El Maluco vs. Charapuato.

