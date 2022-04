Partidos de vuelta de cuartos de final en Liga de Degollado se jugarán en domingo

Degollado, Jalisco.- La directiva de la Liga Municipal de Futbol en Degollado acordó junto a los delegados de clubes involucrados en Liguilla, que todos los partidos de Vuelta en Cuartos de Final, deberán realizarse en la cancha del estadio el domingo 1 de mayo.

A diferencia de la primera semana de juegos de Ida, donde se jugaron 2 partidos el sábado y 2 más el domingo, esta vez, la jornada completa en los encuentros de vuelta se vivirá para el 1 de mayo, desde las 11:00 de la mañana.

De esta manera fue cómo se programaron los encuentros de la fiesta grande: Mezquite Grande Vs. El Maluco, a las 11:00 horas; La Isla Vs. El Rosario, en punto de la 1:00 de la tarde; Cerro Blanco Vs. La Cantera a las 3:00 de la tarde y cierra con el partido entre Los Fresnos y Unión Colonial, a las 5:00 de la tarde.

Con estos juegos y teniendo como escenario el estadio municipal, los directivos buscan tener mayor control de las acciones, sobre todo invitar a la gente a que guarde disciplina en las tribunas este fin de semana.

El platillo fuerte sin duda es el que enfrentan Unión Colonial y Los Fresnos, dos rivales con potencial importante en sus filas.