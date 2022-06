Partidos de cuartos de final confirmados en Liga Piedadense de Futbol

La Piedad, Michoacán.- Después de haberse jugado la última jornada de fase regular en la Liga Piedadense de Futbol, sus dos categorías más importantes (Primera A y Juvenil A), adelantaron cómo quedarán las llaves en Cuartos de Final.

Así, estos serían los partidos de la segunda ronda del torneo en Primera A: San Sebastián Vs. Lobos; Real Campestre Vs. Pumas Liebres; Atlas Quesera Vs. Halcones y Azteca Vs. Zaragoza. Este miércoles se confirmará en la junta de trabajo.

Por lo que se refiere a la Juvenil A, al menos como quedó la tabla, se jugarán las llaves de Cuartos de Final de la siguiente manera: Atlas Quesera Vs. Pumas Liebres; Halcones Vs. San Juan; San Sebastián Vs. Colonia Morelos y Azteca Vs. Mercantil.

Se recuerda que el sistema de competencia en la Fiesta Grande será partidos de ida y vuelta, y avanza el equipo que gane en el marcador global o en su caso de empate, el que mejor ubicado haya cerrado en la tabla general.

El mismo sistema de competencia se empleará en el resto de las categorías de la Liga Piedadense de Futbol, en su búsqueda por los campeones de la temporada 2022.