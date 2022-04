Liga de Futbol La Gavilana sí tendrá actividad este sábado

La Piedad, Michoacán.- A diferencia de otras ligas en la región, este sábado, sí habrá actividad en la Liga Rural de Futbol “La Gavilana”, que arranca la segunda vuelta en categoría de Primera Fuerza y en Segundas van por la fecha 12 de su Apertura 2022.

En la Liga Rural de Futbol ‘La Gavilana’ se busca continuidad con el nivel de sus equipos y por ello la directiva, decidió no hacer pausa debido a la Semana Santa, ya que se considera que el torneo, cuan largo es, debe cumplir con sus jornadas en tiempo en forma, antes que llegue la temporada de lluvias.

De esta manera, los partidos para la primera fecha de la segunda vuelta en Primeras son: San Juanito Vs. Diablos; Tacuba Vs. Buenavista; Potrerillos Vs. Cruces de Rojas; El Mármol Vs. Hornitos; El Infiernillo Vs. San José y descansa: San Marcos.

Para la categoría de Segundas, estos son sus partidos de la fecha 12: El Castillo Vs. La Gavilana; Estación Pénjamo Vs. Tacubaya; El Sauz de Molina Vs. Tepetate; Cerritos Vs. El Presidio; Tope Vs. Charcos de Paul; La Lomita Vs. Corral de Santiago y El Maguey Vs. Rancho El Cerro. Todos los juegos a las 5:30 de la tarde de este sábado 16 de abril.