Liga de Futbol La Gavilana sí tendrá partidos este fin de semana

La Piedad, Michoacán.- Sí habrá partidos en la Liga de Futbol La Gavilana para este sábado 9 de abril, confirmó la mesa directiva y dio a conocer los roles, tanto para la categoría de Segunda y Primera Fuerza, a jugarse a las 5:30 de la tarde.

En Primeras, los encuentros que tendrán actividad se llevarán a cabo de la siguiente manera: El Mármol Vs. San José, Potrerillos Vs. Los Hornitos, Tacuba Vs. Cruces de Rojas, San Juanito Vs. Buenavista y Diablos Vs. San Marcos, descansa esta semana El Infiernillo.

Por lo que se refiere a la Segunda Fuerza, sus partidos para este sábado son: Tacubaya Vs. La Gavilana, El Tepetate Vs. La Estación Pénjamo, El Presidio Vs. El Sauz de Molina, Charcos de Paúl Vs. Cerritos, Corral de Santiago Vs. El Tope, Rancho El Cerro Vs. La Lomita y Castillo Vs. El Maguey.

El torneo de la Liga de Futbol La Gavilana, cada semana se pone más interesante, al grado que los equipos buscan llegar con cuadro completo a sus partidos para dar mayor pelea a sus rivales dentro de la presente campaña que ya va por su primera vuelta en la fecha 11.