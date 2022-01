Princesa Tiger enfrentará a Lolita y Quimera en Guadalajara

La Piedad, Michoacán.- La gladiadora piedadense, Princesa Tiger, se dijo contenta por iniciar 2022 con dos eventos importantes para su carrera, ya que continúa dentro de carteleras, donde ha compartido cuadrilátero con estrellas de Triple A.

Para el 21 de enero Princesa Tiger estará en la arena Guadalajara con la empresa NGLL para aparecer en un evento, que es 95% integrado por heroínas del cuadrilátero y hará pareja con Estrella Divina, teniendo a rivales como Quimera y nada más ni menos, que a “Lolita”.

Princesa Tiger sabe que este año puede darle mayores satisfacciones en su trayectoria y esta será la primera ocasión que enfrente a gladiadoras como la campeona “Lolita” y Quimera.

Nunca me he enfrentado a ellas la verdad, pero me siento motivada porque voy a poder hacerlo; estoy trabajando duro en el gimnasio para llegar preparada”, comentó la luchadora.