Se la juegan como en la calle

Con tremendo corazón y gran ambiente arrancó este viernes el torneo ‘De la calle a la Cancha’ que se realiza en la plaza Expiatorio con cientos niños que buscan en el futbol un escaparate de diversas problemáticas sociales.

Pasadas las 15 horas, el balón rodó sobre las dos canchas colocadas a lo largo de la explanada del Templo Expiatorio en León, en donde jovencitos de entre 8 y 10 años aproximadamente se dieron cita para mostrar su talento con la de gajos.

Desde Las Joyas, Juan Antonio Morales se encuentra al frente del equipo ‘Talento de Barrio’ que se confirma por diez jovencitos, todos ellos vestidos con los colores de la Máquina Cementera de Cruz Azul.

Plagado de figuras, Milton y Dilan no dudaron no sólo en hablar dentro de la cancha ya que siempre entusiastas compartieron todo su gusto por el deporte más popular del mundo:

Me gusta mucho como juega Messi, cuando sea grande quiero jugar como él, de aquí de México me gusta como juega ‘Chapito’ Montes, hoy marque dos goles y se los dedique a mi mejor amiga”, dijo Miltón de 11 años.

A mi me gusta como juega Neymar, pero también le voy al León y también me gusta como juega Montes, donde más me gusta es el medio campo y algún día espero jugar profesional para cumplir todos mis sueños”, Dijo Dilan,