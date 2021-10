Soccer Fit, trabaja en el campeonato del torneo Edades Tempranas

Uno de los representativos que promete imprimir uno de los mejores niveles competitivos en la próxima edición del torneo Edades Tempranas, es el de Soccer Fit el cual es dirigido por José Emmanuel Rodríguez, mejor conocido como ‘Perla Jr’ , hijo del exjugador del Club León José de la Luz ‘Perla’ Rodríguez.

Soccer Fit ha venido mostrando un excelente desempeño dentro de las canchas a grado tal de que ya sabe lo que es salir campeón en importantes certámenes a nivel nacional tales como la Copa Nacional León AM.

En entrevista para Super Deportivo, el profeso ‘Perlita’ Rodríguez, destacó:

Este concepto nace por la necesidad de estar pensando en el bien de la humanidad, por la buena práctica del deporte no sólo del futbol si no la parte funcional, buscando que los jóvenes no solo practiquen futbol y que también puedan practicar zumba o TRX”, señaló.

Son 150 jugadores con los que Soccer Fit trabaja, formando buenas bases en el deporte y logrando excelentes objetivos, señaló: “Todo esto afortunadamente ha dado resultados de manera maravillosa, hemos logrado ser bicampeones en la Copa Nacional AM, un muy bue torneo, que la verdad es una muy buena vitrina para poder mostrar a los jugadores”.

Con los pies bien puestos sobre la tierra el proyecto ha logrado catapultar a jóvenes a las Fuerzas Básicas de diversos quipos de la máxima categoría en el futbol mexicano:

Tenemos a grandiosos prospectos para que puedan estar cuanto antes buscando llegar a Primera División, por lo pronto destaca Dylan Barajas de la Sub 13 del León, Diego Ruíz en la Sub 16 de Querétaro, David León en la Sub 18 del León, Jordan Orlando quien estuvo en su momento en la Sub 16 de Morelia, René Zamudio que estuvo en la Sub 16 de León, además de terceras o segundas divisiones como José María en Morelia, que vienen empujando fuerte”.