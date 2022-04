Mariangel ‘La Princesa Maya’ Segovia volverá a Michoacán para corrida de toros

La Piedad, Michoacán.- La joven de 15 años de edad, Mariangel “La Princesa Maya” Segovia está emocionada por regresar a Michoacán para tomar parte el 23 de abril en un cartel que se llevará a cabo en el Cortijo La Maestranza, en Morelia.

Esa ciudad me trae gratos recuerdos, porque una de mis presentaciones que más recuerdo fue en el Palacio de las Artes de Morelia; además, su gente me arropa bastante y por ello me siento contenta por estar allá”, dijo Mariangel Segovia, aspirante a torera.