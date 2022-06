Técnico Ulises Sánchez queda fuera del equipo Tritones de Vallarta

La Piedad, Michoacán.- El técnico piedadense Ulises Sánchez, lamentó no haber seguido en el proyecto del Club Tritones de Vallarta FC de la Liga Premier; sin embargo, se encuentra seguro que llegará algo importante para su carrera.

En sus redes sociales el Club Vallarta FC publicó la decisión que se tomó para darle las gracias a Ulises Sánchez, a quien le reconoció como todo un profesional y lo demostró con su equipos al llevarlo a una Liguilla y quedar en el primer torneo, a escasos puntos de lograrlo.

Así es el futbol, me notifican que ya no sigo más, estoy contento con lo que hice en el club y ahora tenemos que esperar si surge algo en los siguientes días para seguir haciendo lo que me gusta, que es dirigir” comentó.