¡Cuidado! Esto gastarás de más en el Guadalupe - Candelaria y sin contar regalos

León, Guanajuato - Se acercan las diversas festividades del maratón Guadalupe-Candelaria, temporada del año que en comparación al 2020 generará un aumento del 27.24 por ciento en el gasto de los guanajuatenses, pasando de 6 mil 287 pesos a los 8 mil pesos.

La cifra considera pagos de antojitos y bebidas en reuniones, posadas, jolgorios que sirve como una forma de encontrar un desestres en camino, de acuerdo a una un estudio realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Cuauhtemoc Rivera, presidente mencionó que “como podemos darnos cuenta la inflación no perdona a nadie, ni a la Virgen María, Santa Claus, Reyes Magos ni a la Candelaria, barre con todos sin dejar títere con cabeza, haciendo sentir su castigo a los bolsillos y monederos de las amas de casa”.

Apuntó que está en juego la salud psicoemocional de la población, el COVID, para todo fin práctico, no es otra cosa que ‘el Grinch’ al robarnos dos navidades consecutivas.

Es tiempo hoy que no ha quedado claro si habrá o no una cuarta ola pandémica, cuando ya flota en el ambient una nueva cepa, la africana (Ómicron), que vuelve a tambalear a los gobiernos, a hacerlos dubitativos, obligándolos a mandar mensajes encontrados. Por un lado, dicen que no será tan letal como la variante Delta, al igual que se lanza a defender la eficacia de las vacunas; sin embargo, a la vez admiten la necesidad de una tercera dosis de la vacuna como refuerzo”.