De cantinero a vendedor de Wafles

León, Guanajuato. La Pandemia por el COVID-19 provocó que pasara de cantinero a vendedor de waffles.

Después de diez años de atender bar Américas, Roberto Segura cerró su negocio hace cuatro meses, tras volverse impagables los gastos.

A mí me acabó la pandemia, la renta y los servicios no esperaron. Estuvimos pagando, pero llegó un punto en que no pudimos”.