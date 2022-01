Empresarios sañalan que el 2% de los empleados han contraído COVID

León, Guanajuato. El crecimiento de contagios por la variante ómicron empieza a ser evidente en las empresas. Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de Coparmex, detalló que semanalmente aplican 20 pruebas rápidas

En promedio, las empresas están registrando un contagio del 2% de sus empleados, casi ninguna está en cero, esto de acuerdo a una encuesta que les realizan por parte de SDES, señaló Ricardo Muñoz Arrona, presidente de CICUR.

Detalló que van dos semanas en las que han respondido una encuesta que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico para conocer el número de contagios y las medidas que están implementando.

Dijo que muy pocas empresas tuvieron cero contagios, y que ayer se elaboró la segunda encuesta para dar seguimiento a los contagios y el tipo de atención médica que están brindando.

Por su parte, Ismael Rodríguez Plascencia Núnez, titular de Concamin Bajío, recalcó el aumento de contagios que reportó la Secretaría de Salud.

Refirió que en este año ha habido más casos y calificó como una imprudencia la realización de la Feria de León.

El comercio no se debe detener, sin embargo, los protocolos no se están respetando, es una mentira, es lo que deben cuidar. Si siguen así, no es justo que aumenten los contagios”.