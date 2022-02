Fabricantes de calzado escolar dejan de producir 1.4 millones de pares

León, Guanajuato. La fabricación de calzado escolar sumó dos años sin mejorar la producción, en 2021 se dejaron de producir 1.4 millones de pares respecto al 2020.

Hasta noviembre del 2021 se produjeron 4 millones 973 mil pares de calzado para niños elaborados en piel, con suela de cuero y hule a nivel nacional, último corte de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

Esta cifra es 22% menor en comparación con 2020, año en que se produjeron 6 millones 422 mil pares.

La producción de estos dos años están 57% por debajo de la producción pre pandemia, en 2019 se producían 11 millones de pares escolares en el País, Guanajuato aporta el 80% de esta producción.

Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de Ciceg confirmó que la situación ha sido complicada para este segmento particular de fabricantes.

Explicó que esto se debe a una combinación de factores, hay un problema de carestía en general, las familias le van a dar prioridad a otros productos de primera necesidad, el calzado y la ropa llegan a una segunda prioridad.

También sostuvo que hay un problema creciente de contrabando, por ejemplo las familias hacen sus compras en el mercado informal.

Hay una reactivación en el consumo de calzado, pero esto no se está traduciendo en una reactivación de la fabricación. Porque compran el calzado que entra de contrabando y piratería”.

Gómez Tamez señaló igualmente que esto forma parte de la continuación de la pandemia, al haber niños que se dieron de baja a la escuela y no han regresado.

La expectativa para este año desde la Cámara es que continúen el proceso de recuperación que puede ser del 10%, lo cual estaría lejos del 2019, dijo.

Para calzado Coloso el mejor año de consumo de calzado infantil fue en 2017, detalló Julieta Nava comercializadora directa de la marca. Su papá fundó la marca en 1942.

Refirió que durante enero de este año comenzaron a tener un ligero repunte del 20% respecto al 2021, ya han podido hacer resurtidos a la fábrica. Sin embargo están lejos de los resultados del 2019.

La empresaria recordó que el año pasado fue malo respecto a las ventas y esto se refleja igualmente en la producción de la fábrica. Mientras estuvieron cerrados los negocios comercializaron en línea a través de Amazon y redes sociales.

Si yo no vendo, no puedo hacer pedido a fábrica y ellos no pueden consumir insumos a los proveedores”.