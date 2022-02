León, Guanajuato.- Guanajuato es una de las entidades del País con mayor concentración de litio, sin embargo, poco o nada se podrá aprovechar si el Gobierno federal decide utilizarlo para un esquema paraestatal como ha sucedido con el petróleo, consideró Mauricio Usabiaga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable.

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM) hay yacimientos de litio en localidades de al menos 18 estados del País. Este mineral, que por muchos es conocido como el “petróleo del futuro”, es materia prima clave para empresas relacionadas con los vehículos eléctricos, como son los fabricantes de baterías.

“Conozco poco del cómo va la situación del litio en el estado, si sé que México tiene reservas cuantiosas de litio, pero inclusive las están tratando de manejar realmente como una paraestatal hasta donde tengo entendido; entonces va a ser algo similar a lo de Pemex, desafortunadamente al igual que el litio se necesitan de grandes recursos, es una industria de capital intensivo para poder extraer y poderlo refinar”.

Lamentó que se tenga un retroceso a la década de los años 70 en la manera de hacer las cosas en México.

“Volvemos al mismo tema del petróleo de hace 100 años, el país que tenga la capacidad económica de poderlo extraer y poderlo refinar es el que se va quedar con esa riqueza. Esperemos sea mexicanos y ojalá y que sea coinversión, que no sea solamente paraestatal, ya nos hemos dado cuenta que cuando está en manos del gobierno no es lo más competitivo, ni lo más adecuado para el país”.

Al preguntarle si Guanajuato no tiene contemplado hacer equipo con la iniciativa privada para aprovechar su uso en la entidad, el funcionario contestó que todo va a depender de las leyes que acuerde la autoridad federal.

“Hay que esperar jurisprudencia de cómo va a quedar la estructura, en caso de que sea federal no se podrá hacer mucho… Desafortunadamente estamos regresando a los 70 en donde la riqueza natural del país quieren convertir en paraestatal, creo que no es lo más adecuado, ya vimos que no fue el mejor camino para México y para la población de mexicanos. Hay que esperar a ver los detalles, pero yo creo que es una gran riqueza que tenemos que tener visión para poder explotar para el beneficio de la población”.

Por último, Mauricio Usabiaga dijo que es clave que se piense en la intervención de particulares, considerando que los recursos estatales y federales serán escasos en los siguientes años.

