Hay preocupación por posible caídas de producción y sueldos por COVID en Guanajuato

León, Guanajuato - Empresarios expresan preocupación y esperan que la alza de contagios de COVID no provoque reducción o cierre temporal de centros de trabajo en el estado de Guanajuato, pues por consecuencia se reduciría la producción, los empleos o hasta los sueldos de los trabajadores.

Por esta razón aseguraron han intensificado los protocolos de higiene y pruebas entre sus trabajadores.

Mencionó que hasta ahora no tienen reporte en el consejo patronal de que se hayan dado problemas en centros laborales, sin embargo considerando que los especialistas han pronosticado que vienen dos semanas fuertes, redoblarán esfuerzos entre sus colegas y empleados.

No podemos obligar a que la gente se vacune, pero se sigue promoviendo que lo hagan, hemos visto que para aquellos que no lo han hecho corren el mismo peligro que desde que inició la pandemia. Varias empresas, entidades han aplicado prohibición a lugares, eventos a quienes no se han vacunado, aquí en Guanajuato, no, pero no necesitamos que una autoridad nos los pida, sino por sentido común debemos vacunarnos y cuidarnos”.