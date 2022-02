Guanajuato - Los precios en los regalos para hoy 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, registran hasta un 60 por ciento de aumento en comparación con el 2020.

De acuerdo a un recuento de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) un ramo de rosas de 12 rosas hace dos años se vendió en 100 pesos y ahora se ofrece hasta en 150 pesos, un aumento del 50 por ciento.

Un globo metálico que en el 2020 estaba en 80 pesos, ahora se vende en 130 pesos, lo que representa una variación del 63 por ciento; la caja de chocolates de 125 gramos de 40 pesos, en el 2021 pasó a 46 pesos y ahora está en 65 pesos, un aumento del 63 por ciento.

Hasta los peluches suben de precio este Día del Amor y de la Amistad

El peluche chico de oso con corazón en el 2020 tenía un precio de 180 pesos, luego pasó en el 2021 a 204 pesos y ahora se comercializa hasta en 255 pesos.

Si quiere regalar un pastel, para 6 a 8 personas de 250 pesos pasó a 400 pesos, un aumento del 60 por ciento y si el plan es una comida para dos personas, en el 2020 hubo opciones de 239 pesos, y ahora se ofrecen en 390 pesos.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC mencionó que este año tampoco esperan las mejores ganancias, aunque sí mejores que en el 2021.

"No más abrazos, no más cercanía, nuestros excesos y nuestro estilo de vida depredador nos obligaron a alejarnos. La humanidad se enfrió en los últimos 2 años entrando a una sequía emocional. Las parejas de novios no se pudieron encontrar más y los que buscaban pareja no pudieron salir a ligar; los amantes dejaron vacíos los moteles garaje, ya no hubo filas de autos en quincena ni en fines de semana; los estudiantes no pudieron intercambiar sus cartas de amor y regalos sorpresas, se quedaron sin llevar el desinteresado presente a sus maestros; los esposos encuentran la coartada perfecta para economizar el gasto de la cena en restaurante, celebrando en casa, en solitario”.

Añadió que la venta de arreglos florales se redujo a manojos en el mejor de los casos, por falta de solvencia.

Las oficinas Godínez llevan meses sin barullo por home office, traduciendo la tradicional taza grabada con corazones, rellenas de Kisses, en un meme enviado por WhatsApp. Sin lugar a dudas, la pandemia del COVID congeló al amor en el mundo”, dijo el presidente de la ANPEC.

