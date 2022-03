Inclusión y desarrollo técnico los retos para la industria de Guanajuato

León, Guanajuato. Guanajuato es la entidad adecuada para potencializar en diversas industrias, siempre y cuando se trabaje en la formación de más mano de obra especializada y de que cada vez más empresas locales estén inmersas en temas de inclusión, innovación, tecnología, digitalización y socialmente responsables.

Esto lo afirmó Rolando Alaniz, presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato, en la inauguración del Learning Center G100 que se llevó a cabo en Guanajuato Puerto Interior.

Además participaron en el evento Selene Diez Reyes Díaz, presidente del CLUTIG y Luis Ernesto Rojas, director de la COFOCE entre otros.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Alaniz Rosales, mencionó que en Estados Unidos y Europa están invirtiendo fuertes cantidades de dinero en recuperar la producción de semiconductores y en Guanajuato la clave está en crear ese talento para el diseño, programación y ensamble.

Agregó que un reto es el contar con un mayor número de mujeres en la industria, que va desde el tema educativo; y además con el tiempo, dijo, no será un asunto por el que una empresa deje de convertirse en proveedora, sino todo un estado, el que no sea considerado por no con las exigencias que tendrán las grandes empresas y por lo acordado en el TMEC.

Para finalizar habló de lo importante que es, que se resuelva el tema de las energías, pues de él, depende que siga existiendo los 2 millones de empleos que genera en México el automotriz.

Diez Reyes Díaz, comentó que la pandemia provocó un gran avance en las tecnologías y que muchas personas debieron acercarse a ellas, por lo que esa barrera hoy es inexistente para gran parte de la población; ahora la tarea es llevar a esas personas a las empresas, que sean parte de ese diferenciador en la producción, en las entregas, en el propio producto, y para que eso suceda es clave que la cabeza principal lo comprenda y lo compareta con sus colaboradores.

Recomendó que para que el cambio sea posible “no agobiarse por grandes objetivos”, sino identificar aquellos temas, en los que se puede ir haciendo la integración de la tecnología, para una mejorar.

Selene Diez mencionó que hoy el sector de las TI tiene un valor en el mundo de 15 trillones de dólares y hasta el 2019 generaba 1.2 millones de empleos.

En el mismo evento, Rojas Ávila, director de la Cofoce, mencionó que en estos dos años de la pandemia de COVID-19 se ha dado una transformación impresionante en el que vender y las formas de vender, y la pandemia derivó en que era momento de acelerar la adaptación.

Veníamos postergando el futuro, mencionando que por ahora estabas ocupado vendiendole a la empresa comercializadora”.

Destacó que el sector de la moda en particular vestir y calzado hoy solamente están superados por la electrónica en ventas digitales.

Son las categorías que más van a crecer en los próximos 10 años en las ventas por internet”.

A las empresas, que aún siguen sin apostar por el cambio, les recomendó romper los paradigmas que las detienen para hacerlo.

El directivo de la Cofoce mencionó que es clave considerar en los envíos que sean sin costo, que sea en el menor tiempo, que sea una marca sustentable y que transmita confianza.

SM