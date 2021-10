Invita Marta Sahagún a comprometerse

León, Guanajuato. Con el objetivo de construir una mejor ciudadanía con la vinculación de los sectores de la filantropía, la academia, gobierno y empresarios, se realizará la tercera edición del “Foro Sumando + por México”.

De este encuentro organizado por la Fundación Vamos México, presidida por la ex primera dama de México, Marta Sahagún, se pretende crear un decálogo de compromisos para implementar en lo público y privado desde Guanajuato para todo el país.

Creemos que después de vivir una pandemia de esta magnitud, hoy entendemos que el tema central es la colaboración y la conectividad, lo que yo no puedo hacer lo hace el otro, si nos unimos todos los sectores por el bien del prójimo, podemos lograr lo que tanto deseamos, una mejor ciudadanía, un mejor país”, dijo Sahagún para AM.

Dicho foro presencial en las instalaciones del Centro Fox concentrará este 27 de octubre a grandes personalidades del mundo empresarial, emprendimiento social y de innovación como Lorena Guillé-Laris, directora de la Fundación FEMSA y a Itziar Amuchástegui, directora de Latimpacto México, organización detonadora del capital humano en Latinoamérica.

Así como también a Raúl de Anda, director de Irrazonable.org, una de las redes más influyentes y efectivas para resolver problemas sociales y ambientales empleando la innovación y la tecnología en el Bajío y México, además de Ricardo Bucio, presidente del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

También habrá presencia en paneles de participación de tres influencers en la materia, Jessica Fernández, Diego Ruzzarin y Farid Dieck, juntos suman más de 7 millones de seguidores en plataformas digitales.

Participación y compromiso

Esto no será un día más de venir, escuchar y se me olvidó, este Foro va más allá porque hoy más que nunca necesitamos de la colaboración de todos los mexicanos, ¿qué viene después de la pandemia?, solo Dios lo sabe, pero el aprendizaje es, que el virus no tuvo respeto por nada ni por nadie, muchos nos fuimos al hospital y seguimos con vida y otros no”, apuntó la presidenta de Vamos México.