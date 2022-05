La economía naranja es una estrategia efectiva post pandemia

En entrevista con Enrique Uirbe Fuentes, director académico de la Universidad Meridiano, explicó el co-fundador y director general de la Agencia Mexicana de Economía Circular desde el año pasado que nuestra economía ha funcionado de una manera lineal por siglos, en la que hemos extraído recursos producido, usado y tirado productos.

Ese modelo económico está agotado, no podemos continuar funcionando de esa manera y por eso la Economía Circular lo que propone es, generar una economía que sea restaurativa, que sea regenerativa, que ayuden a los recursos y el valor de los recursos y de los productos, no se pierdan, que funcionen en el sistema el mayor tiempo posible y hoy las empresas tienen la oportunidad de volver a reinventarse de una forma en la que generemos impacto, no sólo económico, sino también impacto social y ambiental”.