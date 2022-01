Las mipymes deben tener cuidado con Régimen de Confianza

León, Guanajuato Directivos de mipymes deberán considerar hacer ajustes fiscales para evitar sanciones.

En entrevista con Jesús Frausto Fuentes, director de EXCINN, compartió que principalmente hay dos puntos principales a considerar uno es que los contribuyentes deben tener mucho cuidado tanto personas físicas y morales con los dos cambios relevantes del Régimen Simplificado de Confianza. Señala que éste representa una buena oportunidad para los negocios que tributan tanto como personas físicas como personas morales para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de una forma muy práctica.

En el caso de las personas físicas pueden acceder las que no rebasen al año de 3 y medio millones de facturación, ahora todo va ser muy fácil de que sobre los ingresos se les va aplicar un porcentaje y sobre esa manera van a pagar sus impuestos, se quita contabilidad electrónica para este régimen; le va a dar una simplificación administrativa muy importante, a partir de esto no va a ver pretextos para que las empresas o mipymes no tributen”.