León, Guanajuato.- La Constancia de Situación Fiscal del SAT es un trámite obligatorio para recibir el pago de nómina, también como requisito para entrar a un nuevo empleo.

“Si no presento la constancia, no me pagan”, sentenció Bertha Florina Ayala Huerta, maestra de preescolar, quien esta mañana llegó a las oficinas del SAT en León para solicitar su constancia.

Explicó que ella está jubilada, sin embargo, el requisito de presentar la constancia de situación fiscal es obligatorio para que le sigan pagando. A ella se lo solicitaron esta semana, pero le dieron oportunidad para presentarlo hasta el 8 de marzo.

En su caso, todo el proceso le tomó una hora, tiempo que consideró que fue poco; la docente dijo que tanto a los activos como a los pensionados se les solicita.

A partir de este año es obligatorio generar la Constancia de Situación Fiscal del SAT, existe una nueva versión 4.0 para la emisión de facturas. La disposición exige que a las facturas que se emitan deben incluir el régimen fiscal, incluidos también en los recibos de nómina.

La constancia permite conocer el estatus fiscal de los contribuyentes ante el SAT, para validar la actividad económica. El documento ayuda a evitar problemas con el SAT, en caso de discrepancias tributarias.

¿Qué se necesita para realizar el trámite de Constancia de Situación Fiscal?

Para tramitar la Constancia de Situación Fiscal se necesita presentar la credencial del INE y acudir sin cita a las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), ubicadas en el bulevar Campestre.

Los colaboradores del SAT hacen directamente el proceso que puede tomar una hora, al finalizar se les entrega el comprobante impreso.

En caso de que cuenta con contraseña en el SAT y e.firma, el trámite lo puede realizar en línea desde el portal.

Constancia de Situación Fiscal: Reciben a maestros

José Lorenzo Jiménez Landeros, administrador del servicio al contribuyente, detalló que el Gobierno Estatal le solicitó a los maestros su constancia de RFC actualizada, esto incrementó la afluencia de usuarios en las oficinas del SAT en León.

El jueves atendieron aproximadamente a mil 400 personas para este servicio, además de los trámites regulares.

Aprovechó para recordarle a la ciudadanía que el Buzón Tributario es el único medio para recibir avisos, notificaciones fiscales, los correos masivos el SAT no los envía.

Constancia de Situación Fiscal: Nuevo empleo

María Guadalupe Selene Miranda está por entrar a trabajar a Terra, ella tuvo que acudir a la oficina del SAT para tramitar su Constancia de Situación Fiscal.

Esta constancia se sumó a los documentos oficiales que debe presentar para entrar a su nuevo empleo.

El proceso le tomó menos de 20 minutos, ya que los trabajadores del SAT son los que se hacen cargo del trámite, ella sólo tuvo que esperar a que le dieran la impresión.

María Guadalupe Selene decidió invertir tiempo en hacer el trámite, ya que cuando a su esposo le tocó él prefirió pagar 90 pesos para que se lo imprimieran en un cyber cercano a su casa.

AM

Las noticias de AM en

Síguenos